Verstappen sbotta di nuovo, ora è caos in casa Red Bull

Arrivano le dichiarazioni di Verstappen su un tema molto dibattuto nel paddock della F1: non mancano discussioni accese in questi giorni.

In Formula 1 le polemiche non mancano mai, soprattutto quando si parla di regolamento tecnico e di possibili violazioni compiute da una scuderia. Per un po’ di tempo c’è stata nel mirino l’ala posteriore della McLaren, ritenuta irregolare dalle rivali e che per la quale la FIA ha chiesto delle modifiche. Il problema era l’eccessiva flessibilità in rettilineo, dove il flap superiore si fletteva e generava un effetto aerodinamico da “mini DRS”.

Recentemente, invece, è la Red Bull ad essere finita nel mirino. In particolare, il T-Tray, una soluzione che permetterebbe di modificare l’altezza da terra del fondo della RB20 nella parte anteriore. Nello specifico, ciò avverrebbe tra qualifiche e gara, quando c’è il regime di Parco Chiuso e dunque non si può più intervenire su quel parametro.

La scuderia di Milton Keynes ha risposto dichiarando che il sistema esiste ed è disponibile per tutte le squadre, ma che lo scopo è diverso da quello che viene contestato. La FIA è chiamata a fare tutte le verifiche del caso per capire se effettivamente la Red Bull si sia presa questo vantaggio non da poco, perché modificare l’altezza del fondo in ottica gara può essere un fattore decisivo. Normalmente, invece, si deve scegliere un compromesso.

Red Bull, caso T-Tray: parla Verstappen

Ovviamente, più piloti sono stati interpellati sul tema e tra questi non potevano mancare quelli della stessa Red Bull. Max Verstappen si è così espresso in merito: “La documentazione tecnica sul sistema è open source, dunque tutti i team ne erano a conoscenza perché è stata sottoposta alla FIA. Per noi era un sistema utile quando la macchina era smontata e facile da regolare, ma una volta che è assemblata non è possibile regolarlo. Per noi non cambia“.

Dalle parole di Verstappen si evince che il T-Tray non sarebbe nulla di sfruttato per avere un reale vantaggio. Ovviamente, spetterà alla FIA effettuare tutti i controlli che servono in queste situazioni per evitare dubbi. Com’è facile immaginare, la concorrenza è già andata all’attacco e probabilmente le discussioni andranno avanti per un po’ di tempo.