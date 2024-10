Abraham out, novità in attacco per il Milan

Tamy Abraham va verso il forfait. La scelta di Fonseca per l’attacco in vista di Milan-Club Brugge, terzo match di Champions League

E’ già andata in archivio Milan-Udinese. I tempi dei festeggiamenti sono passati, con Paulo Fonseca e la squadra che deve pensare al match di Champions League contro il Club Brugge.

Il Diavolo dopo le sconfitte contro il Liverpool a San Siro e il Bayer Leverkusen in Germania deve assolutamente conquistare i tre punti per iniziare a pensare ad una qualificazione, ancora chiaramente possibile. Fra poche ore Christian Pulisic e compagni scenderanno così in campo a Milanello per l’allenamento di rifinitura in vista della partita di domani contro la squadra belga.

Le attenzioni saranno rivolte soprattutto a Tammy Abraham, che ha lasciato il campo sabato sera per un infortunio alla spalla destra. La radiografia ha escluso fratture, ma la sua presenza è praticamente impossibile contro il Club Brugge, tanto che nella serata di ieri Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, ha annunciato la convocazione di Francesco Camarda in prima squadra. Il giovane attaccante classe 2008 ha così lasciato il campo al 45esimo in vista della chiamata di Paulo Fonseca.

Milan, non solo Abraham: occhi puntati su Gabbia e Calabria

Il centravanti italiano si candida così ad essere la prima alternativa ad Alvaro Morata, che giocherà ancora dal primo minuto per guidare il reparto offensivo. Ricordiamo, infatti, che Luka Jovic non è stato inserito nella liste della Champions League.

In caso di necessità, inoltre, come successo contro l’Udinese, Paulo Fonseca potrebbe decidere di affidarsi a Ruben Loftus-Cheek nella posizione di centravanti. Ovviamente le alternative non mancano: Noah Okafor e Christian Pulisic, ad esempio, possono ricoprire il ruolo di punta anche se con caratteristiche diverse.

Con l’allenamento che inizierà in tarda mattinata, attorno alle 11.30, capiremo inoltre se Paulo Fonseca recupererà Matteo Gabbia e Davide Calabria. Il terzino è guarito ed è dunque pronto a tornare a disposizione. Per quanto riguarda il centrale, invece, bisognerà capire se continua ad accusare dolore al polpaccio. Gli esami, a cui si è sottoposto, lo ricordiamo, hanno escluso problemi, ma la sua presenza non è certa. Vederlo in campo fra un paio d’ore, però, sarebbe chiaramente un ottimo segnale in vista della partita contro il Club Brugge. E’ vero che contro l’Udinese il Milan è riuscito a tenere la porta inviolata, ma con Matteo Gabbia in campo la difesa soffre certamente meno.