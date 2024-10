Ballo-Touré, ma chi te l’ha fatto fare?

Un rientro del terzino senegalese dopo mesi senza partite giocate non è stato da ricordare: purtroppo, con il Milan Futuro serata negativa.

Quando nella formazione ufficiale del Milan Futuro contro il Legnago Salus è apparso Fodé Ballo-Touré, sicuramente in tantissimi saranno rimasti stupiti. Era dal 19 maggio che non metteva i piedi in campo, allora era in prestito al Fulham e fu inserito negli ultimi 12 minuti dell’ultima partita di Premier League contro il Luton Town.

Dopo l’esperienza fallimentare in Inghilterra (8 presenze, 224 minuti giocati), il 27enne senegalese è rientrato a Milano e ci si aspettava una cessione. Infatti, non rientrava minimamente nei piani di Paulo Fonseca e gli era stata prospettata l’esclusione nelle liste Serie A e UEFA. Nella prima conferenza stampa estiva erano state chiare anche le parole di Zlatan Ibrahimovic, che aveva preannunciato che sia lui che Divock Origi si sarebbero allenati con la squadra Under 23.

Un invito a fare le valigie e ad andarsene, invece entrambi hanno rifiutato le proposte arrivate e sono rimasti. Scelta incomprensibile per due calciatori che dovrebbero aver voglia di giocare e non di stare a guardare. Vedremo se a gennaio cambieranno aria.

Ballo-Touré titolare con Milan Futuro in Serie C

A Solbiate Arno ha avuto l’opportunità di tornare in campo, anche se in Serie C. Una scelta forse motivata da due fattori: l’emergenza in difesa della squadra di Daniele Bonera (che comunque poteva dirottare Alex Jimenez a sinistra, schierando Vittorio Magni o Leonardo D’Alessio a destra) e la speranza che l’ex Monaco facesse bene per avere magari più facilità a cederlo a gennaio. Certo, fare buone prestazioni in un campionato di terza divisione non attirerebbe Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City…

Ad ogni modo, Ballo-Touré è stato ripescato dal nulla e messo in campo. Purtroppo, non è riuscito a finire la partita, perché è stato espulso al 74′. Era già stato ammonito al 45′ e ha ricevuto un cartellino rosso che ha inciso nelle sorti del match. Infatti, al momento della sua uscita dal campo il Milan Futuro stava vincendo 1-0 grazie al gol realizzato da Davide Bartesaghi al 40′; il Legnago ha pareggiato all’82‘ con Manuel Martic e poi ha segnato la rete del 2-1 all’85′ con Andrea Franzolini. L’inferiorità numerica ha inevitabilmente creato dei problemi ai rossoneri, che nel recupero sono anche rimasti in nove per l’espulsione di Alex Jimenez e poco dopo hanno subito pure il gol del 3-1 firmato Elian Demirovic. Sconfitta che fa li fa scendere all’ultimo posto della classifica del Girone B della Serie C.

Sui social network si sprecano i commenti su Ballo-Touré e sul fatto che dopo tanti mesi senza giocare sia stato “decisivo”, purtroppo per gli avversari. Viene da chiedergli: Fodé, ma chi te l’ha fatto fare? Poteva essere altrove, ad esempio in Ligue 1 (lo voleva il Saint-Etienne), e invece ha fatto parlare di sé per un’espulsione rimediata in Serie C, campionato nel quale un 27enne che era stato comprato per giocare nella Prima Squadra del Milan non dovrebbe militare.

Va detto che la il cartellino rosso è stato eccessivo, lo stesso Bonera ritiene che l’espulsione sia stata un’invenzione dell’arbitro e non gli si può dare torto. Ma l’ex di PSG, Lille e Monaco avrebbe potuto evitare tutto questo accettando una delle proposte arrivate nello scorso mercato estivo. Scelta legittima, ha un contratto con il Milan, però… Anche il suo entourage avrebbe potuto consigliargli qualcosa di diverso. Vedremo se a gennaio rimarrà a Milano o penserà a rilanciare altrove la sua carriera. Ad ogni modo, il suo contratto scade a giugno 2025, quindi la sua esperienza in rossonero è comunque destinata a terminare tra non molto.