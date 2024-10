Fonseca ha un solo imprescindibile: ormai ha conquistato Milanello

C’è un giocatore che è finalmente riuscito a convincere e a diventare fondamentale per Fonseca: merita tanti elogi.

Quella contro l’Udinese è stata una vittoria pesante per il Milan, rimasto in dieci uomini al 29′ a causa dell’errato cartellino rosso esposto a Tijjani Reijnders. Nonostante l’inferiorità numerica, quella rossonera si è comportata da vera squadra: ha stretto i denti e ha lottato per cercare di mantenere il vantaggio firmato Samuel Chukwueze, andato in gol al 13′.

Prima dell’espulsione, il Diavolo stava giocando bene e c’era la sensazione che si potesse vincere con una prestazione di ottimo livello. Ovviamente, rimanere senza un giocatore ha un po’ cambiato la partita, anche se va detto che ci sono anche state le occasioni per segnare la rete del 2-0. La squadra di Kosta Runjaic ha cercato con insistenza di pareggiare, però non ce l’ha fatta: giustamente le sono stati annullati due gol irregolari.

Milan, da dubbio a certezza

Ci sono più giocatori che in Milan-Udinese hanno messo in campo una buona prestazione e certamente tra i più positivi c’è Youssouf Fofana. Il centrocampista francese è stato tra i migliori in campo, confermandosi sugli ottimi livelli mostrati dal derby contro l’Inter in poi.

Nelle prime apparizioni in maglia rossonera l’ex Monaco non aveva impressionato. In generale, la situazione della squadra non lo aiutava e neanche il fatto di essere un po’ in ritardo di condizione. Il giocatore era stato all’Europeo, quindi aveva iniziato dopo ad allenarsi e nel Principato ha svolto la preparazione da solo. Infatti, con il club monegasco aveva concordato che non si sarebbe allenato con il resto della squadra dato che aveva deciso di andarsene.

Ci è voluto un po’ di tempo per essere al 100% della forma e per applicare le richieste di Paulo Fonseca, però oggi Fofana è una certezza del Milan. Sta facendo vedere che le sue caratteristiche mancavano alla squadra e che è un elemento fondamentale. Purtroppo, a centrocampo non c’è un giocatore con qualità simili alle sue e a Milanello devono sperare che non sopraggiungano infortuni nel corso della stagione.

Fofana è un mediano forte fisicamente, bravo a recuperare palloni e a dare equilibrio: si fa sentire durante le partite. La personalità non gli manca e con il tempo, migliorando anche la comunicazione con i compagni, può essere sempre più leader. Al momento, si può dire che l’investimento da 20 milioni di euro (più 5 di bonus) è stato azzeccato da parte della dirigenza rossonera.