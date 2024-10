Milan, svolta Fonseca: da partente a titolare

Il giocatore anche contro il Club Brugge è pronto a partire dal primo minuto, dopo aver convinto nella sfida contro l’Udinese

Sono giorni di rivoluzioni e riflessioni in casa Milan. Paulo Fonseca, dopo il disastro di Firenze ha deciso di ribaltare la sua squadra, con scelte che hanno fatto tanto discutere. Alla fine, però, ha avuto ragione proprio il tecnico portoghese: il Diavolo l’ha portata a casa, conquistando tre punti pesanti contro l’Udinese grazie al gioco, nella prima mezzora, quella disputata in undici contro undici, e poi con il carattere.

Il Milan ha così resistito agli assalti bianconeri, permettendo al popolo rossonero di esultare, ma anche allo stesso tecnico, che come detto ha effettuato diversi cambi, ricevendo tante risposte positive. In difesa, ad esempio, Malick Thiaw ha fornito una prova più che attenta. Da rivedere, invece, Pavlovic, che ha commesso più di una sbavatura, anche se ha mostrato l’atteggiamento giusto. Bocciato, nella retroguardia, invece, Filippo Terracciano, che inevitabilmente contro la squadra belga, in Champions League, si accomoderà in panchina.

Le maggiori sorprese sono arrivate però in attacco, con Noah Okafor e Samu Chukwueze schierati dal primo minuto. Il gol così è nato proprio su questo asse, con lo zampino di Christian Pulisic. Lo svizzero si è involato sulla fascia, servendo poi l’americano, che a sua volta, ha dato il pallone al nigeriano che di sinistro ha battuto Okoye, il portiere dell’Udinese.

Milan, altra occasione per Chukwueze: è il momento della svolta

Sull’attaccante nigeriano, nonostante abbia fatto bene, ci sono più di un dubbio in merito alla sua titolarità. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, toccherà a Rafa Leao scendere in campo dal primo minuto.

Samu Chukwueze, invece, è pronto a giocare ancora titolare e a prendersi definitivamente il Milan. Nei giorni scorsi l’attaccante è stato messo in discussione. Si è scritto di tempo scaduto, ma sabato è arrivato il gol che potrebbe essere quello della svolta. Un gol arrivato dopo qualche errore, che aveva fatto temere il peggio. Martedì toccherà ancora a lui, vista anche l’indisponibilità di Tammy Abraham. Un’altra prova positiva potrebbe lanciarlo definitivamente e allontanare le voci di mercato, che lo vorrebbero in partenza per la Premier League o per l’Arabia Saudita. Gennaio adesso è davvero lontano e Samu Chukwueze vuole finalmente conquistare il Milan e non mollarlo più.