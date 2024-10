@ML – Milan-Club Bruges, rifinitura a Milanello: le ultime su Gabbia

In corso l’allenamento di rifinitura del Milan in vista del match di Champions League contro il Club Bruges, tutti gli aggiornamenti da Milanello

È in corso al momento l’allenamento del Milan di rifinitura alla vigilia del match di Champions League contro il Club Bruges, molto importante per il prosieguo del cammino in Europa.

In campo la squadra è al completo, tranne i noti infortunati Calabria, Abraham e Florenzi. L’ex terzino della Roma è comunque presente a Milanello per lavorare in palestra. Assente anche Jovic, fuori però dalla lista UEFA. Tutti gli altri, invece, a disposizione di Paulo Fonseca. Matteo Gabbia, assente nell’ultima partita contro l’Udinese, ha svolto lavoro personalizzato sul campo ma le risposte sembrano positive. A meno di colpi di scena, il difensore sarà a San Siro domani per questo importantissimo match di Champions.

