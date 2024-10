Pavlovic, la richiesta di Fonseca: “Ecco cosa voglio da lui”

Fonseca ha parlato nel dettaglio di Pavlovic in relazione alla partita contro l’Udinese e all’aspetto su cui deve migliorare per il futuro.

Sabato scorso in Milan-Udinese c’è stato l’atteso ritorno di Strahinja Pavlovic nella formazione titolare e c’era tanta curiosità. Infatti, non giocava dall’inizio dal 17 settembre, quando i rossoneri persero 3-1 contro il Liverpool in Champions League. Gli è stato preferito Matteo Gabbia e non si può dire che la scelta sia stata sbagliata, visto il rendimento del difensore italiano.

Ma il Milan crede in Pavlovic, per questo sono stati investiti circa 18 milioni di euro più 2 di bonus per comprarlo dal Salisburgo. Anche se era finito in panchina, il nazionale serbo viene comunque ritenuto un centrale dal buon potenziale e che lavorando sodo può raggiungere un livello molto alto. Contro l’Udinese ha alternato alcune buone cose ad altre meno positive.

Sicuramente è un giocatore con un’attitudine abbastanza “aggressiva” in campo e deve tenere a bada questa sua aggressività, cercando di essere meno irruento in qualche intervento e di non cercare necessariamente l’anticipo sull’avversario, soprattutto in zone pericolose del campo. Ci si può lavorare.

Pavlovic, l’analisi di Fonseca

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Club Brugge c’è stata una domanda su Pavlovic alla quale Fonseca ha risposto spiegando in maniera abbastanza dettagliata la situazione del serbo. Le sue parole non hanno sorpreso, perché è abbastanza evidente ciò che va migliorato.

Questa l’analisi dell’allenatore portoghese: “Questa è una realtà diversa per lui, perché c’è un modo diverso di giocare rispetto a quello a cui era abituato nel suo precedente club. Penso che nelle prime partite ha fatto delle cose buone e altre che deve migliorare in fase difensiva. Abbiamo lavorato e penso che abbia avuto una crescita, contro l’Udinese è stato più equilibrato. Pavlovic è un calciatore fisico, vuole andare sempre ad anticipare. Abbiamo bisogno che diventi più equilibrato e credo che sabato abbia fatto meglio rispetto alle altre partite. Comunque ha bisogno di crescere, non ha fatto una partita senza errori, pur avendo giocato complessivamente bene. Ci sono cose che deve migliorare“.

Fonseca vede un Pavlovic in crescita e parla di equilibrio come aspetto in cui effettuare dei progressi per essere un difensore centrale migliore. Il mister ritiene anche che nell’azione che ha portato all’espulsione di Tijjani Reijnders ci sia stato un errore proprio dell’ex Salisburgo: “C’è stato un cambio tra Reijnders e Terracciano che era programmato e che poteva essere fatto meglio, ma Pavlovic ha avuto un’attrazione verso l’attaccante che non doveva esserci, soprattutto se la squadra è corta e con la difesa schierata. Non dobbiamo essere attratti dal centravanti in quel momento, è stato un errore, ne abbiamo parlato e la squadra ha capito. Serve imparare e migliorare“. Discorso giustissimo.