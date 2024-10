Pazza idea Milan, il sostituto di Leao arriva dalla Serie A

Il calciomercato è ancora lontano dall’aprire i battenti ma per le società è sempre tempo di trattative con i club che iniziano a fare le prime valutazioni in vista di gennaio e della prossima stagione.

A tenere banco in casa Milan è il discorso relativo a Rafael Leao con l’attaccante portoghese che è rimasto per 90 minuti in panchina nella sfida vinta dai rossoneri contro l’Udinese nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato.

Un inizio di stagione altalenante quello del numero 10 rossonero che è finito al centro di numerose voci di mercato in vista della prossima stagione. L’attaccante esterno non sta trovando la giusta continuità, almeno per quello che riguarda la fase realizzativa e non sembra avere il posto garantito in squadra come accadeva negli anni passati. Il contratto fino al 2028 non fa pensare ad una sua cessione imminente per quello che riguarda il Milan ma l’ex Lille potrebbe essere sacrificato per fare cassa e cercare un sostituto di livello internazionale in vista della prossima estate.

Uno dei nomi che si fanno, anche al momento non sembrano esserci conferme in tal senso, arriva dalla Serie A con i rossoneri che starebbero guardando l’evolversi di una situazione riguardante la stella di una rivale storica. Un’idea di mercato che avrebbe già acceso le fantasie dei tifosi del Milan.

Milan, Leao in cerca di riscatto: la Champions League per provare a rilanciarsi

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bruges, Paulo Fonseca ha affermato che Rafael Leao sarà titolare nella partita di Champions League. Dichiarazioni che dimostrano la coerenza del tecnico portoghese che aveva escluso la presenza di un caso Leao in casa Milan con la volontà di far tornare presto in campo il numero 10 del Milan.

Questo quanto affermato dall’allenatore del Milan alla vigilia della partita contro la squadra belga: “Domani scenderanno in campo Maigna, Emerson, Gabbia, Tomori, Theo, Reijnders, Fofana, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao e Morata”. Annunciato quindi l’undici che andrà a giocarsi una fetta importante della stagione europea del Milan a caccia dei primi punti in Champions League dopo i ko arrivati contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Una partita nella quale il Milan farà molto affidamento sulla propria stella portoghese a caccia di riscatto dopo qualche settimana passata al di sotto delle sue potenzialità. Leao spera di far vedere quanto di buono fatto con la maglia della nazionale portoghese in occasione delle ultime prove di Nations League, cercando di tornare ad essere quel trascinatore in campo che lo portò ad essere nominato miglior giocatore della Serie A al termine del campionato 2021/2022.

Milan, pazza idea di mercato se dovesse partire Leao

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare attorno a Milanello la voce di un interessamento da parte del Milan nei confronti di Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli che sta tornando ad ottimi livelli alla corte di Antonio Conte. Il georgiano è risultato decisivo anche in occasione della vittoria della capolista sul campo dell’Empoli con un calcio di rigore ma le voci riguardanti un suo possibile addio preoccupano e non poco i tifosi azzurri.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato del futuro del giocatore affermando: “Se non dovesse rinnovare ce ne faremmo una ragione. Ci sono già stati casi precedenti e non è mai stato un problema”. Parole che sembrano aprire ad un possibile addio dell’esterno offensivo classe 2001 che potrebbe diventare un obiettivo del Milan nel caso in cui in estate venga dato l’ok alla partenza di Rafael Leao per una somma intorno ai 100 milioni di euro.

Molte big sulle tracce di Leao, il Milan non scende sotto i 100 milioni di euro

Durante la scorsa estate sono state molte le squadre che si sono fatte avanti per Rafael Leao con il portoghese che piace a diverse big europee che però non hanno affondato il colpo con il Milan. Chelsea, PSG e Barcellona hanno pensato a lungo di presentare un’offerta ai rossoneri con i catalani che nelle ultime ore di mercato hanno provato a spingere con il Milan una volta capito che non ci sarebbe stata la possibilità di arrivare a Nico Williams.

L’addio di Leao al Milan in vista della prossima stagione non è certamente da escludere con il Milan che sa che facendo cassa con la cessione del portoghese avrebbe la forza economica di rinnovare i contratti di Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in scadenza nel giugno del 2026. Il prezzo fissato dal Milan per il cartellino del portoghese è di circa 100 milioni di euro nonostante esista una clausola da 175 milioni di euro. La speranza del club è che Leao possa tornare ad essere quello ammirato due anni fa in campo per provare ad alzare ulteriormente la sua valutazione e dare vita ad un’asta per il suo cartellino.