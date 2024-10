Ribaltone sul mercato: Milan, ora cambia tutto

Arrivano ulteriori aggiornamenti riguardo il mercato del Milan. La dirigenza cambia strategia, ecco la mossa a sorpresa che convince tutti.

Ci sono delle novità relative al futuro dei rossoneri, che sono pronti ad intraprendere un percorso diverso rispetto al solito. Il club, infatti, a partire dal prossimo mercato di gennaio 2025, attuerà una strategia diversa per provare a migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Il tecnico ha dimostrato di saper valorizzare i giocatori a sua disposizione. Una qualità importante per un club come il Milan che può contare su un organico abbastanza notevole con giocatori di primissima fascia in tutti i reparti. Ovviamente, le prestazioni non sono uguali per tutti. Anche se ieri, nel match di ieri contro l’Udinese, sono uscite fuori le qualità di alcuni leader che in questa prima parte di stagione erano stati messi da parte per varie vicisittudini.

Calciomercato Milan: svolta a sorpresa del club, cosa cambia adesso

La partita contro l’Udinese può essere decisiva per il Milan, che con sofferenza ha portato a casa tre punti davvero importanti. Inoltre, sono arrivati dei segnali incoraggianti per Paulo Fonseca che ha tenuto in panchina per novanta minuti Rafael Leao. Indicazione chiara da parte dell’allenatore anche in vista delle prossime sfide di campionato e Champions League. Intanto, per il mercato di gennaio 2025, la società ha fatto una scelta riguardo due calciatori che fino a questo momento erano considerati esuberi.

Le prestazioni di Thiaw e Chukwueze possono cambiare le strategie di mercato del Milan. Da possibili partenti, infatti, entrambi possono rivelarsi fondamentali per questa stagioni. Si può dire che sono da considerare come dei nuovi innesti nelle rotazioni di Paulo Fonseca, che è pronto a sfruttare le qualità del difensore centrale tedesco e dell’esterno offensivo nigeriano, che ieri ha trovato una rete importante che ha permesso ai rossoneri di vincere a San Siro contro l’Udinese. Dunque, se fino a poche settimane erano da considerare come due partenti, adesso la situazione si è ribaltata con Chukwueze e Thiaw che vanno verso la riconferma nel Milan. Fonseca tenterà di sfruttare questo momento positivo dei due anche in vista della prossime partite, che saranno importanti per i rossoneri.