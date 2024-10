Sinner distrutto, lacrime in diretta tv

Per Jannik Sinner questo è un momento d’oro all’interno del campo da tennis con tantissime vittorie: ma non tutto è perfetto per lui

In queste ultime settimane Jannik Sinner sta vivendo un momento di forma strepitosa e si è confermato numero uno del ranking ATP fino alla fine dell’anno solare. Adesso per lui, dopo delle belle soddisfazioni nei tornei vinti a Shanghai e a Riyadh (per il Six Kings Slam) è in programma l’attesa partecipazione alle ATP Finals di Torino dove proverà a trionfare per riscattare la mancata vittoria di un anno fa quando ad esultare fu Novak Djokovic.

Se per un grande tifoso del Milan, come è fin dall’infanzia Jannik Sinner, tutto sembra andare a gonfie vele non si può dire lo stesso per tutti quelli che gli stanno intorno. Dopo una brutta batosta infatti sono arrivate le lacrime in diretta TV che hanno fatto rattristare i tifosi del tennista altoatesino e più in generale degli appassionati di tennis.

Jannik Sinner – Anna Kalinskaya: lacrime in diretta TV dopo la sconfitta

Nelle scorse ore ha creato molto rammarico la partita di Anna Kalinskaya, attuale fidanzata di Jannik Sinner, che è scoppiata in lacrime al termine di una prestazione negativa ed è stata ripresa dalle TV presenti. Anch’essa è infatti una tennista di livello mondiale visto che attualmente occupa la dodicesima posizione nel ranking WTA.

Tuttavia, di recente è arrivata suo malgrado una cocente eliminazione ai quarti di finale del torneo di Ningbo. Ad avere la meglio sulla Kalinskaya è stata la ceca Karolina Muchova in più di due ore di match. In semifinale la Muchova ha poi perso contro un’altra russa come Mirra Andreeva che ha così “vendicato” la sua connazionale.

I tifosi di Anna Kalinskaya (e anche quelli di Sinner che si stanno affezionando alla compagna del loro idolo) si sono molto rattristati vedendo in lacrime la numero 12 al mondo. Questa sconfitta per la russa classe 1998 arriva al termine di un periodo non perfetto che l’ha portata a scivolare fuori dalla top ten mondiale ritrovandosi, per l’appunto, in dodicesima posizione.

Le lacrime possono essere un segnale della sofferenza per questo momento non facile che sta vivendo all’interno dei campi da tennis. Per sua fortuna però gode di molti fan che sui social hanno cercato di confortarla con messaggi e commenti di affetto sotto ai suoi ultimi post per mostrarle affetto e vicinanza.