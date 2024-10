Gelo Pulisic, tifosi del Milan in ansia: non ci voleva

Uno dei titolarissimi del Milan attuale rischia di essere messo da parte. L’ultima notizia non è delle migliori.

Un tantino altalenante l’inizio di stagione del Milan. La squadra di Paulo Fonseca, inizialmente candidata alla vittoria del titolo in Serie A, è partita con l’handicap, in particolare per i soli due punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato. Ma pian piano sta provando a risollevarsi, soprattutto dopo il derby vinto sull’Inter.

Ci si aspetta un rendimento sicuramente migliore da alcuni dei titolarissimi di Fonseca. Ad esempio da Theo Hernandez e Rafael Leao, che non stanno riuscendo a ripetere le prestazioni degli scorsi anni, facendo fatica a meritarsi la piena fiducia del mister. Ma c’è un altro calciatore che sta intanto prendendo per mano il Milan in questa fase.

Parliamo di Christian Pulisic, il fantasista statunitense che sta raccogliendo elogi e complimenti per il suo avvio di stagione. Il numero 11 è al centro del progetto tecnico e sta continuando a giocare molto bene. I numeri lo dimostrano: 5 reti e 3 assist vincenti (tra cui quello per Chukwueze in Milan-Udinese) finora in campionato, oltre al sigillo contro il Liverpool in Champions League.

Pulisic, sirene straniere: due top club lo vogliono

Le prestazioni di Pulisic non sono passate inosservate a livello internazionale. Il trequartista americano sembra essere tornato ai livelli di una volta, quando al Borussia Dortmund ed al Chelsea veniva considerato un talento purissimo, capace di fare la differenza.

Dopo una prima stagione positiva ma un po’ discontinua sotto la guida Pioli, oggi il classe ’98 sembra rinato ed in grado di guidare il Milan in alto. Occhio però alle tentazioni estere, visto che nei due campionati europei dove ha già militato, ovvero Bundesliga e Premier League, stanno spuntando nuovi estimatori per lo yankee.

Secondo ultime indiscrezioni, Pulisic sarebbe finito nel mirino di due top club come Bayern Monaco e Manchester United, letteralmente sorprese della crescita del calciatore in Serie A. Addirittura si parla di una maxi-offerta da circa 45 milioni di euro che a gennaio potrebbe giungere dalle parti di Milanello, per provare a portare via Pulisic dalla formazione di Fonseca.

Il Milan potrebbe realizzare un’ottima plusvalenza, visto che il cartellino dell’ex Chelsea è costato nell’estate 2023 solo 20 milioni. Ma al momento la cessione dello statunitense non è nei piani del club rossonero, che vuole puntare fortemente sul suo estro, soprattutto dopo questo avvio positivo. Sono altri i calciatori che il Milan potrebbe utilizzare per fare cassa in vista delle prossime sessioni di mercato.