Incomprensione fra Ibrahimovic e Condò in diretta: “Dimmelo in inglese”, cosa è successo

Incomprensione in diretta tv fra il giornalista Paolo Condò e Zlatan Ibrahimovic durante l’intervista, cosa è successo

Il Milan sta per scendere in campo contro il Club Bruges, match valido per la terza giornata di Champions League. I rossoneri devono vincere ad ogni costo dopo le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen nei primi due turni. Presente a San Siro anche Zlatan Ibrahimovic, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel pre-gara.

Nel corso dell’intervista, lo svedese ha avuto modo di parlare anche di Rafael Leao e delle sue difficoltà nel prendere la porta quando calcia, a domanda di Fabio Capello, ripercorrendo la sua esperienza quando era alla Juventus con Don Fabio in panchina: “Anche io calciavo male fino a quando non ho incontrato Fabio Capello. Tutti stiamo lavorando per crescere e stiamo lavorando in allenamento e lui lo sta facendo, sta provando a migliorare. C’è pure un assistente che lo aiuta. Aspettiamo i risultati? Ci sono già“. In merito, invece, agli atteggiamenti anarchici di alcuni giocatori: “Certe situazioni sono dinamiche, non sono prevedibili. Quando succede è una dinamica di pochi secondi e come uno reagisce. Ognuno reagisce a suo modo, dipende anche dall’esperienza. L’importante è avere disciplina ed essere professionali“.

Ibrahimovic e l’obiettivo in Champions: “Io voglio sempre vincere”

Durante l’intervista si è verificato anche un siparietto con il giornalista Paolo Condò, il quale ha chiesto all’Advisor di RedBird qual è l’obiettivo del Milan in questa Champions League. Alla prima risposta dello svedese, l’opinionista di Sky ha provato ad andare ancor più nello specifico. A quel punto è iniziato un siparietto un po’ teso in studio.

“Evidentemente in italiano non so spiegarmi, chiedimelo in inglese!“, così Condò ha posto la domanda in inglese ma l’incomprensione è andata avanti, fino a quando Ibrahimovic non ha chiuso la questione spiegando che “dal punto di vista finanziario il Milan sta bene ma è chiaro che è sempre meglio andare più avanti. Ma per quanto riguarda la parte sportiva, a me piace vincere e io voglio vincere“. Insomma, alla fine i due non sono riusciti ad intendersi ma Ibrahimovic è stato comunque chiaro nella sua risposta. L’obiettivo di questa Champions League è provare ad andare più avanti possibile: per farlo però è necessario cominciare a vincere, a partire da oggi. Se non dovesse farcela, le cose potrebbero seriamente complicarsi, anche se il cammino è comunque ancora lungo e tutto è possibile.