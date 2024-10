“Lo faccio sempre la mattina”, rivelazione Sinner

Rivelazioni a dir poco clamorose di Jannik Sinner subito dopo la vittoria del torneo: “Lo faccio sempre la mattina”

Jannik Sinner semplicemente insaziabile. In quel di Riyad l’altoatesino ha fatto capire a tutti che se è il numero uno al mondo c’è un motivo ben preciso. Il classe 2001 ha trionfato, in finale, in occasione del “Six Kings Slam“. Un match spettacolare che lo ha visto assoluto protagonista ai danni del suo collega, amico e rivale Carlos Alcaraz battuto in tre set (6-7, 6-3, 6-3).

Un 2024 semplicemente da ricordare per lui. Un anno che, però, potrebbe togliergli ancora un bel po’ di soddisfazioni a livello personale. Dall’Arabia Saudita il tennista italiano, oltre al trofeo, tornerà nella sua dimora di Montecarlo anche con un assegno dal valore di 6 milioni di dollari.

Subito dopo aver ricevuto il trofeo sono arrivate le prime dichiarazioni da parte del vincitore. Parole che, ovviamente, non sono affatto passate inosservate e che hanno fatto molto “rumore”. Parole che riguardano la sua storica rivalità proprio con il nativo di Murcia che, anche nella finale saudita, gli ha reso la vita complicata al primo set.

Sinner, le prime parole dopo il trionfo a Riyad: riguardano Alcaraz

Un evento che, ricordiamo, non influisce in alcuno modo la classifica Atp ma che alza sicuramente il morale dell’altoatesino. Era dall’ATP di Pechino dello scorso anno che non riusciva a sconfiggere lo spagnolo. Intercettato subito dai presentatori ha ammesso di essere rimasto molto contento della vittoria e di essersi divertito in merito a questa esperienza. Non sono mancati i ringraziamenti nei confronti degli organizzatori e pubblico, promettendo loro che in futuro tornerà nuovamente in Arabia Saudita.

Non si è fatta attendere la domanda sul suo amico e rivale spagnolo: “Mi spinge perché io arrivi al 100%. Ci comprendiamo bene, viaggiamo tanto, siamo amici, ci piace condividere e cerchiamo di divertirci. I nostri match sono stati ottimi. Spero che questo tipo di rivalità possa continuare tanto. Vediamo in futuro cosa accadrà“.

L’intervistatore, inoltre, ha sottolineato che ogni volta in cui affronta Alcaraz lo spettacolo è assicurato. Anche Sinner conferma questa teoria aggiungendo inoltre che entrambi spingono l’uno con l’altro al limite. “Ci svegliamo la mattina cercando di trovare soluzioni e nuovi modi per batterci” ha concluso il numero uno al mondo.

Verso il rientro negli spogliatoi, però, ci sono stati attimi di tensione che hanno visto come protagonista Carlos Alcaraz. Mentre lo spagnolo si era intrattenuto a parlare con il suo team una palla, lanciata dagli spalti, gli ha sfiorato la testa. Immagini che hanno iniziato a fare il giro della rete. Fortunatamente nulla di grave per il murciano che è rimasto deluso da questo tipo di gesto.