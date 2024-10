Milan-Club Bruges in diretta, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Il Milan scende in campo per sfidare il Club Bruges nella terza giornata di Champions League. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sul match

Di nuovo tempo di Champions League per il Milan. I rossoneri, dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, devono assolutamente vincere per fare i primi punti nella competizione europea e sperare di andare al turno successivo. Di seguito la cronaca live della partita con le pagelle.

La cronaca del match inizierà alle 18:45.

Milan-Club Bruges, le formazioni ufficiali

Fonseca aveva annunciato la formazione ufficiale di oggi in conferenza stampa ed è confermata. Torna dal primo minuto Leao dopo l’assenza contro l’Udinese ma non è l’unico ritorno. Opportunità anche per Loftus-Cheek, che agirà fra le linee; in partita poi capiremo quale posizione occuperà. Gabbia, pienamente recuperato dopo il problema di sabato, è in campo con Tomori di fianco, a proposito di ritorni. Per il resto la formazione è la stessa con Maignan, Emerson Royal, Fofana, Reijnders, Pulisic e Morata. Theo Hernandez, che è ancora squalificato in campionato, è regolarmente in campo.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca

Club Bruges (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordóñez, De Cuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Skov Olsen, Jutglà, Tzolis.