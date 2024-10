10 milioni di euro: affare Milan, manca solo l’ufficialità

Il club rossonero è vicino a chiudere una trattativa importante: entro breve tempo dovrebbe essere tutto formalizzato.

Conclusa la sessione estiva del calciomercato, il Milan si è concentrato su altri ambiti molto importanti. Non solo il progetto stadio, fondamentale per il futuro, ma anche i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori.

A giugno 2025 scadranno i contratti di Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Luka Jovic, al momento non sembra esserci possibilità di vederli rimanere a Milanello. Il primo è il capitano della squadra e i contatti non hanno portato a un accordo, il secondo si è prematuramente infortunato in modo serio e comunque viaggia verso i 34 anni, il serbo rappresenta la terza scelta in attacco e forse oggi è pentito di essere rimasto.

A giugno 2026, invece, andranno in scadenza gli accordi con tre titolari: Mike Maignan, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Se per i primi due trapela grande ottimismo, invece per l’ex Real Madrid la trattativa non è ancora partita: lo ha rivelato il suo agente Manuel Garcia Quilon recentemente. Ma due cose sono chiare: il terzino francese vorrebbe rimanere a Milano e per rinnovare non chiede gli 8 milioni netti annui che qualcuno aveva scritto.

Milan, rinnovo vicino: le ultime notizie

Per Maignan sembra sia stata raggiunta una bozza di intesa che prevede uno stipendio da 5 milioni netti a stagione, un buon aumento rispetto ai 2,8 che percepisce oggi. La novità è che anche per Gabbia sono stati fatti dei passi in avanti.

Il giornalista sportivo Matteo Moretto di Relevo ha scritto che la trattativa è in stato avanzato. Negli ultimi giorni c’è stato un incontro con l’agente per avvicinarsi a un accordo totale. La distanza tra le parti è minima, si può chiudere a 2 milioni netti annui, bonus compresi. La nuova scadenza può essere portata a giugno 2028, con opzione per un ulteriore prolungamento annuale, oppure direttamente a giugno 2029.

Gabbia vuole fortemente rimanere al Milan, che a sua volta è pronto a blindarlo. Presto dovrebbe essere sistemato ogni dettaglio, le firme sono attese tra non molto. In questo momento il giocatore è concentrato sul campo, essendoci tante partite ravvicinate da affrontare. Al momento giusto, andrà in sede a siglare il nuovo contratto.