Caos in diretta a Sky: Leao, scoppia il putiferio

Il pensiero su diretta su Rafael Leao è netto: negli studi di Sky Sport si parla del portoghese, ecco cosa è successo

Nel bene o nel male, di Rafael Leao si parla sempre. E quando c’è lui di mezzo la polemica è sempre dietro l’angolo. Le sue prestazioni sono al centro dell’attenzione, così come anche le questione extra campo. Il portoghese contro l’Udinese non è sceso in campo per 90′, mentre col Club Bruges è tornato dal primo minuto.

Per lui questo inizio di stagione è stato molto complicato. Oltre alle prestazioni altalenanti, con un solo gol all’attivo, anche il problema del Cooling Break a Roma contro la Lazio e altre questioni fuori dal campo che hanno creato tante polemiche intorno a lui fra i tifosi e non solo. Paulo Fonseca lo sta gestendo in modo diverso rispetto a Stefano Pioli un anno fa: un po’ più di bastone invece di sempre e solo carota. Se pagherà o meno lo scopriremo solo più avanti. “Se Leao è in panchina deve essere la normalità“, ha detto l’allenatore dopo la partita contro l’Udinese. E come sempre il portoghese è un tema caldissimo anche nei salottini tv.

Bergomi su Leao, il pensiero dell’ex difensore è netto

Leao è stato al centro dell’attenzione anche a Sky Sport Club, il noto programma che va in onda ogni domenica sera sulla tv satellitare. Il portoghese viene criticato soprattutto per la sua crescita, che non è stata come ci si aspettava diversi anni fa. Per lui si prevedeva un miglioramento maggiore di anno in anno e invece non è riuscito a farlo.

Fabio Bergomi, ex difensore dell’Inter e opinionista Sky Sport, ha espresso la sua opinione in merito a questo tema: “Due anni fa questo ragazzo fa 13 gol e non so quanti assist: nella mia testa ho detto, questo ragazzo cresce e invece è andato sotto. Perché siamo arrivati a questo? Perché non ci fa vedere determinate cose? La fiducia e la motivazione se la deve creare da solo ma perché non riesce a fare più quel tipo di prestazioni?“. Insomma, il tema è sempre lo stesso e la sottolineatura di Bergomi è più che legittima. Da Leao ci si aspettava molto di più rispetto a quello che dato in questi anni. Purtroppo però, per un motivo o per un altro, non ci è mai riuscito. Riuscirà mai a farlo?