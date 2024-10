Djokovic commovente, l’annuncio lascia in lacrime i tifosi

Novak Djokovic torna a parlare e si lascia andare a un annuncio strappalacrime: tifosi commossi, cosa è successo

Le speranze dei grandi appassionati di tennis che hanno vissuto gli anni Duemila sono tutte sulle spalle di Novak Djokovc. Dei grandi che hanno contrassegnato la nostra vita per tanti anni, è rimasto solo lui. Uno dopo l’altro, i Big Three ci hanno salutati: prima Federer, icona vivente del tennis; poi Rafa Nadal, il più grande ‘terraiolo’ e agonista di tutti i tempi. A rappresentare un’epoca d’oro di questo sport è rimasto solo il fuoriclasse di Belgrado, l’unico in grado di competere ancora con i migliori del circuito. Ma l’età avanza e il timore che anche lui possa presto salutarci in questi giorni pervade l’animo di tutti i tifosi, rafforzato anche da alcune parole strappalacrime dello stesso Nole.

Ufficialmente Djokovic ha in realtà più volte confermato di voler andare avanti. Ama il tennis, si diverte moltissimo a giocare e sente di poter ancora aggiungere in bacheca almeno un paio di Slam e qualche titolo importante, soprattutto per la sua Nazionale, per il suo paese. Nel 2025 compirà però 38 anni e le speranze che possa continuare a trascinare la sua carriera ancora a lungo sono ormai poche.

Anche per questo ogni suo annuncio è accompagnato da una valle di lacrime da parte dei suoi supporter, spaventati dall’idea che anche Nole possa, presto o tardi, dirci addio, chiudendo definitivamente un capitolo importantissimo della vita di tutti gli appassionati di tennis. Il più bel capitolo che potessimo mai immaginare di poter vivere.

Djokovic, annuncio commovente: le parole del serbo emozionano tutti i tifosi

L’addio per il momento è comunque rimandato, su questo possiamo stare sereni. Almeno fino al 2025 Djokovic continuerà a giocare, magari non tanti tornei, ma nei più importanti. Nel frattempo ha però approfittato del Six Kings Slam per salutare pubblicamente il suo più grande rivale, elogiandolo con parole che hanno emozionato gli spettatori.

Perché al di là delle battaglie epiche che ci hanno regalato in campo, Nole e Rafa si sono sempre rispettati, hanno sempre ammirato la caparbietà dell’altro, si sono migliorati a vicenda. Senza Nadal, come senza Federer, oggi Djokovic non sarebbe un ventiquattro volte campione Slam. Ed è per questo motivo che ha voluto regalare anche allo spagnolo un tributo davvero commovente.

“Non sei solo un atleta incredibile, ma anche una straordinaria persona“, ha affermato Novak, rivolgendosi al rivale di mille battaglie: “Le nostre sfide sono state intensissime, spero che un giorno potremo goderci un drink in spiaggia assieme. So quanti sacrifici hai fatto per diventare il campione che sei, è stato un onore dividere il campo con te“.

Infine, gli ha voluto lanciare un messaggio, un appello che ha dato voce al pensiero di tutti i tifosi del mondo: “Non lasciare ancora il tennis, Rafa!“. Un appello che probabilmente è destinato a restare inascoltato, ma che sottolinea, se ce ne fosse bisogno, quanto i due si siano divertiti a giocare l’uno contro l’altro. E quanto abbiano fatto divertire anche noi.