Ha stregato il Milan, occhi sul talento dell’Udinese

Il Milan ha messo gli occhi su uno dei gioielli dell’Udinese che ha ben figurato a San Siro durante l’ultima giornata di campionato.

La vittoria di sabato scorso in campionato ha portato il Milan a tenere il passo delle rivali in classifica con gli uomini di Fonseca che sono riusciti a resistere nonostante abbiano giocato per un’ora in dieci contro undici.

La sfida contro i bianconeri ha dato l’opportunità ai rossoneri di vedere all’opera un giocatore che era finito nel mirino della squadra mercato già durante la scorsa estate. Il club meneghino, infatti, aveva inserito nella propria lista dei desideri un calciatore che poi è finito all’Udinese ma che Moncada continua ad osservare anche ora che è giunto in Serie A. Una buona prestazione, quella del giocatore dei friulani che ha confermato l’intenzione da parte del Milan di continuare a seguire da vicino il suo adattamento al campionato italiano.

Milan, occhi in casa Udinese: affare in arrivo

Gli occhi della dirigenza del Milan sono su Isaak Touré, giovane difensore che sta facendo molto bene con la maglia dell’Udinese e che con il suo arrivo in Serie A è diventato il calciatore più alto del campionato con i suoi 206 cm di altezza.

Giocatore dal fisico imponente, Touré ha dimostrato di avere un piede educato diventando un pericolo costante su azione da calcio da fermo per gli avversari considerata la sua stazza. Giocatore anche nel giro della nazionale under 21 francese, Isaak Touré è giunto ad Udine durante le ultime ore del calciomercato estivo con il difensore che è passato dal Lorient ai bianconeri sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

L’Udinese ha versato nelle casse del club transalpino un milione di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore durante questa stagione ma se vorrà ottenere il suo cartellino a titolo definitivo dovrà pagare ben 8 milioni. Una somma che porterà i friulani a valutare bene se fare un investimento così importante per un difensore seppur promettente come Touré. Il Milan, dal canto suo, è pronto ad inserirsi nella trattativa ed andare a trattare direttamente con il Lorient nel caso in cui i bianconeri dovessero decidere di non trattenerlo.

Un altro giocatore dell’Udinese che piace al Milan è Thauvin. Assente per infortunio nella partita di San Siro, il francese ha affermato di aver sempre sognato un trasferimento in rossonero durante la sua carriera. L’inizio di stagione positivo dell’attaccante transalpino ha portato il club meneghino a seguirlo da vicino con il francese che potrebbe rappresentare un colpo a costo zero in estate.