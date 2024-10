La star della tv ha svelato tutto: retroscena Sinner

Rivelazione pubblica piuttosto sorprendente che riguarda Jannik Sinner, uno dei tennisti più chiacchierati del momento nel mondo.

Annata davvero particolare per Jannik Sinner, che ad oggi resiste come tennista numero uno al mondo. L’azzurro viene da trionfi straordinari, in particolare per i primi due tornei del grande slam vinti in carriera. Prima gli Australian Open poi gli US Open, senza dimenticare i tanti trofei conquistati ed un montepremi stagionale da far invidia ai nababbi.

In mezzo però anche il caos legato alla vicenda doping. Sinner è sotto indagine del Tas di Losanna per essere risultato positivo al Clostebol, sostanza anabolizzante che avrebbe assunto in minima percentuale tramite una pomata per le escoriazioni. Una leggerezza che potrebbe costargli cara, soprattutto per il ricorso della Wada, l’associazione anti-doping internazionale, che lo ha preso di mira.

Nonostante ciò Sinner ha dimostrato sui campi di tutto il mondo di essere uno dei tennisti più forti e voraci del panorama ATP. Il dualismo con il rivale Carlos Alcaraz fa già impazzire gli appassionati, visto che in tanti sperano di ritrovare la stessa accesa e spettacolare sfida che vi fu tra Federer e Nadal negli scorsi decenni.

Gli esordi scintillanti di Sinner “scovati” dal conduttore TV

Sinner è un talento naturale, che si esprimeva alla grande già da ragazzino. Proprio in tal senso è arrivata la rivelazione di un noto conduttore televisivo italiano, il quale ha fatto intendere di aver avuto delle avvisaglie chiare su questo campione del tennis già molti anni fa.

Parliamo di Max Giusti, noto attore, imitatore e presentatore, intervenuto a Dopcast nei giorni scorsi. Il personaggio romano ha rivelato di aver saputo dell’esplosione sicura di Sinner da un suo amico fidato. “Mi chiamò Alex Vittur, uno dei migliori amici di Brunico, anche lui ottimo tennista. Mi disse che aveva giocato contro un vero fenomeno, uno dei tennisti più bravi a suo parere. Ed aveva 12 anni e mezzo. Si trattava di Jannik Sinner”.

Giusti dunque ammette di “essermi approcciato a Sinner quando era ancora giovanissimo. Alex mi disse che aveva un talento incredibile e lo iniziò a seguire, giocando con lui sui campi di Brunico. Da lì è cominciato un percorso per Jannik, passo dopo passo, l’ideale per un ragazzo che vuole diventare un campione”.

Max Giusti è da molto tempo appassionato di tennis, tanto da far parte del circolo Play Pisana e di promuovere questo sport anche come senso di inclusività. Inoltre è tifosissimo di Sinner, avendo ammesso di essersi commosso dopo la sua vittoria agli Australian Open di quest’anno.