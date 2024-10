Milan, non solo Abraham out: a Bologna sarà emergenza attacco

Il Milan dopo la partita contro il Club Brugge è tornato ad allenarsi per iniziare a preparare la partita di sabato sera contro il Bologna

Non c’è tempo per esultare per la vittoria contro il Club Brugge. Il Milan è tornato a correre e sudare in quel di Milanello per iniziare a preparare la partita di sabato sera contro il Bologna, valevole per la nona giornata di Serie A.

Il Diavolo contro la squadra belga non ha certo offerto una prova esaltante, ma sono arrivati i tre punti grazie alla doppietta di Tiijani Reijnders e alla rete del solito Christian Pulisic. Ora testa alla sfida contro gli uomini di Vincenzo Italiano, che non sarà per nulla facile. Paulo Fonseca deve fare i conti, infatti, con diverse assenze importanti: a partire proprio dal protagonista della serata di ieri. L’olandese è stato espulso contro l’Udinese e sabato dovrà guardare la partita da casa, al pari di Theo Hernandez, chiamato a scontare l’ultima giornata di squalifica dopo il rosso rimediato al termine di Fiorentina-Milan. Al posto del francese si scalda ancora Filippo Terracciano. E’ tutto da capire, invece, chi giocherà a centrocampo, con il ballottaggio Yunus Musah-Ruben Loftus-Cheek tutto aperto.

Milan, i dubbi di Fonseca: possibile sorpresa in attacco

Ma i problemi di formazioni possono esserci anche in avanti. Da Milanello non sono, infatti, arrivati segnali incoraggianti per quanto riguarda Tammy Abraham e Luka Jovic. Niente allenamento per entrambi, rispettivamente per via del problema alla spalla destra e per la pubalgia.

Così l’inglese e il serbo vanno verso il forfait per la sfida tra il Bologna e il Milan. Un brutto guaio per Paulo Fonseca, che deve fare i conti anche con un Alvaro Morata apparso per nulla brillante contro il Club Brugge. Lo spagnolo avrebbe bisogno di riposare in vista del match di San Siro contro il Napoli. Ma il Diavolo non può certo abbassare la guarda. Fonseca avrà così qualche giorno per pensare e scegliere la soluzione migliore. Oggi Christian Pulisic e Samu Chukwueze appaiono sicuri del posto, ma attenzione alla possibilità di vedere sia Rafa Leao che Noah Okafor insieme in campo. Potrebbe, infatti, essere proprio lo svizzero a far tirare il fiato ad Alvaro Morata. Con la doppia assenza in attacco, inoltre, possibile convocazione ancora una volta per Francesco Camarda, dopo le emozioni vissute contro il Club Brugge.