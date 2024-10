Nuova maglia in Serie A per Calabria, affare a zero in estate

Il rinnovo di contratto di Davide Calabria con il Milan sembra essere sempre più lontano con il terzino destro pronto a salutare alla fine della stagione in corso.

L’ormai ex capitano del Milan con ogni probabilità è giunto alla sua ultima stagione con la maglia rossonera e si appresta a vivere una nuova avventura in vista del prossimo campionato con due squadre italiane che lo seguono da vicino.

Due squadre di Serie A si sono iscritte alla corsa al cartellino di Davide Calabria in vista della prossima stagione. Il difensore del Milan è in scadenza di contratto nel giugno del 2025 ed al momento sono ferme le trattative per il rinnovo. Il club vuole attendere prima di riprendere le trattative con il terzino destro che chiede la conferma dello stipendio attorno ai 2 milioni di euro a stagione per proseguire con i rossoneri che però non appaiono intenzionati a dare l’ok per il momento.

Milan, due squadre sulle tracce di Calabria: addio ai rossoneri vicino

La Lazio ed il Bologna seguono con attenzione l’evolversi della situazione legata a Davide Calabria in casa Milan. La scadenza del contratto a giugno permetterà al calciatore di liberarsi a parametro zero il prossimo 30 giugno e diverse squadre sono pronte a fargli un’offerta.

Acquistato Emerson Royal in estate per rinforzare la fascia destra, in casa Milan è stata data da subito fiducia al brasiliano che ora è il titolare della squadra di Paulo Fonseca. Gli infortuni che hanno colpito Davide Calabria hanno spianato la strada all’ex giocatore del Tottenham che sta alternando buone prestazioni ad altre non troppo convincenti. La volontà del Milan è quella di provare anche Filippo Terracciano in quel ruolo con l’ex Verona che per il momento viene schierato come vice Theo Hernandez.

Per Davide Calabria quindi sembra essere giunto il momento dei saluti con il Milan anche se sarà da capire se il terzino proverà a convincere la società fino al termine del campionato in corso o aprirà ad un cambio di maglia già a gennaio. Un’eventualità che permetterebbe al Milan di monetizzare dalla sua partenza con il Galatasaray che continua a seguire da vicino il terzino rossonero.

All’estero anche Marsiglia e Monaco seguono Calabria, pronte a fare un tentativo già in inverno mettendo sul piatto una somma intorno ai 2-3 milioni di euro. Una cifra che potrebbe convincere il Milan nel caso in cui avesse trovato una soluzione alternativa per la fascia destra al titolare che oggi è Emerson Royal.