Pulisic al centro del villaggio: Chukwueze esulta, Abraham e Loftus-Cheek no

Christian Pulisic in questo momento è senza dubbio il calciatore migliore della Serie A. I numeri e non solo sono dalla sua parte

Continuano a migliorare i numeri di Christian Pulisic. L’americano è sempre più il valore aggiunto del Milan di Paulo Fonseca. Non sarà mai uno dei capitani del Diavolo per via della sua poca personalità fuori dal campo, ma dentro a parlare sono i suoi piedi.

E anche contro il Club Brugge così è stato determinante. Ha segnato una rete ‘Olimpica’, direttamente da corner ed è stato un punto di riferimento costante per la squadra in fase offensiva, continuando ad aiutare i compagni in difensa. Difficile chiedere di più a Christian Pulisic, il miglior giocatore della Serie A per rendimento nel 2024: dopo la sfida di Champions League sono 15 i gol e 9 gli assist, nessuno è riuscito a fare meglio. L’americano ha così staccato Leao, secondo, avendo partecipato attivamente a 23 reti in questo anno.

L’ex Chelsea è evidentemente uno dei giocatori ritenuti insostituibili da Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non ci rinuncia mai e lo ha fatto giocare praticamente ovunque. Contro l’Udinese, ad esempio, è partito da trequartista, è passato a fare il mediano, dopo l’espulsione di Reiijnders, per finire da esterno di sinistra.

Milan, Pulisic in campo con Chukwueze: Fonseca sta trovando i suoi equilibri

Pulisic può giocare in ogni posizione, è evidente, ma quella ideale, che porta maggiori benefici al Milan, è da trequartista (o sul centro-destra per essere più specifici).

L’americano deve stare al centro del villaggio, è lì che deve issare la propria bandiera. Lo ha detto anche Paulo Fonseca nel post gara. Gran merito della crescita del Milan, oltre all’apporto dato dai nuovi entrati, è dello spostamento di Pulisic al centro. Uno spostamento, che si spera diventi una costante. Uno spostamento, che chiaramente può avere delle conseguenze importanti. Nel futuro, con l’acquisto magari di un nuovo esterno di destra, ma soprattutto nell’immediato. In questa posizione, d’altronde, hanno giocato diversi calciatori, da Alvaro Morata a Tiijani Reiinders, passando per Ruben Loftus-Cheek. Con Pulisic trequartista, l’inglese e il connazionale Abraham faticherebbero a giocare visto che lo spagnolo continuerebbe a fare la punta.

Ad esultare, però, sarebbe Samu Chukwueze, che avrebbe la possibilità di esprimersi largo sulla destra e ad associarsi proprio con l’americano, creando trame di gioco interessanti per il Milan, che non deve più, per forza guardare solo a sinistra.