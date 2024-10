Scoppia la bufera in F1: Verstappen distrutto

Mercedes all’attacco dopo quanto successo nel GP USA: coinvolto Verstappen per una situazione che ha generato tante discussioni.

La gara di F1 ad Austin ha visto la Ferrari trionfare con Charles Leclerc e completare la doppietta con Carlos Sainz. Un risultato inaspettato e che rimette la scuderia di Maranello in piena corsa per il titolo mondiale costruttori. Ma nel Gran Premio degli Stati Uniti non sono mancate le polemiche.

Nel finale c’è stato l’acceso duello tra Max Verstappen e Lando Norris per il terzo gradino del podio. Al 52° giro il pilota della McLaren è riuscito a sorpassare il rivale, ma lo ha fatto con una manovra irregolare. È andato oltre il limite della pista e se avesse restituito la posizione al rivale (non c’era una comunicazione in merito) non gli sarebbe stata comminata la penalità di 5 secondi che gli ha fatto perdere il podio e dei punti per la corsa iridata. C’è chi ha criticato il tre volte campione di Formula 1 per aver “accompagnato” fuori l’inglese ed essere a sua volta andato oltre il track limit.

F1 GP USA 2024, caso Verstappen-Norris: furia Mercedes

Ovviamente, in casa McLaren non sono d’accordo con il provvedimento preso. E non sono mancate anche delle critiche da parte della Mercedes, che si è espressa molto duramente sull’accaduto.

George Russell ha chiesto via radio se Verstappen fosse stato penalizzato, Toto Wolff gli ha risposto negativamente e ha aggiunto: “La decisione è stata un po’ di parte, ma non mi sorprende“. Il pilota inglese è rimasto stupito, lui stesso era stato sanzionato con 5 secondi per aver “spinto” fuori Valtteri Bottas a inizio gara.

Wolff ha rincarato la dose ai microfoni di Sky Sports F1: “C’è incoerenza. Con Valtteri non c’era neppure una battaglia. Nella Sprint abbiamo visto degli episodi uguali che non sono stati penalizzati e si combatteva per posizioni reali. La penalità a Norris è strana e bizzarra. A Verstappen viene concesso di fare cose per le quali altri piloti vengono penalizzati. Penso che ne conosciamo il motivo, ma non posso dirlo in tv“. Il team principal della Mercedes fa intendere che ci sia un po’ di favoritismo nei confronti di Verstappen e non è la prima volta che viene fatto questo tipo di considerazione.

Il parere del manager austriaco è chiaro, non è uno che usa troppi filtri quando deve esprimere un pensiero critico. Ormai è andata come abbiamo visto, sicuramente ricapiteranno episodi controversi in gara, vedremo come si comporteranno gli steward.