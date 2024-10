Telefonata ad Ibrahimovic, Zlatan pronto a dire sì: Milan di sasso

Ibrahimovic pronto per una “nuova” avventura: l’ex calciatore potrebbe cambiare sport, tutti i dettagli

Per Zlatan Ibrahimovic è iniziata da quasi un anno una nuova carriera. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, lo svedese ha accettato la proposta di Gerry Cardinale di diventare Advisor di RedBird, e quindi di legarsi per la terza volta ai rossoneri, la prima non da calciatore. Un’esperienza iniziata in salita, con tante critiche ricevute sia per l’operato da dirigente che per alcune questioni extra campo.

Ibrahimovic è sempre bersagliato di critiche per le dichiarazioni spesso fuori luogo, così come per i suoi post sui social in alcuni momenti complicati della squadra. Nelle scorse settimane è stato al centro delle polemiche anche per l’assenza dopo la questione del Cooling Break a Roma con la Lazio. Insomma, da calciatore a dirigente, la situazione non è cambiata per Zlatan, che è sempre, e inevitabilmente, al centro dell’attenzione. E la sua ultima decisione, riportata in Inghilterra, creerà probabilmente nuove polemiche. Una indiscrezione sorprendente.

Ibrahimovic nel mondo della boxe, tutto vero: “Ne abbiamo parlato”

Secondo quanto riportato da The Sun, Ibrahimovic è attratto dall’idea di partecipare alla Crossover Boxing di Misfits. Insomma, stando alle indiscrezioni del tabloid inglese, lo svedese starebbe valutando l’ingresso nel mondo della boxe. Per lui non è un mondo completamente nuovo visto che Zlatan con le arti marziali ci ha avuto a che fare da giovanissimo, tanto da guadagnarsi la cintura nera di taekwondo.

Il tabloid inglese dice che Ibrahimovic avrebbe parlato con Mams Taylor, uno dei massimi esponenti della Misfits. Lo stesso Taylor, intervenuto a The Sun, ha dichiarato: “Ho cercato di convincere Zlatan e lui può combattere. Sono un amico del suo manager, ci siamo sentiti tutti e tre ed è stato davvero bello perché conosce e ha seguito la Misfits. Era un kickboxer, e sarebbe un buon avversario. Ci sono anche altri nomi minori, che comunque sono molto rispettati e sarebbero interessati“.

Pronta una nuova avventura quindi per Zlatan? Vedremo cosa accadrà, intanto lo svedese è concentrato sul Milan e su quelli che sono i prossimi passi. L’ex attaccante era a San Siro per la partita contro l’Udinese, non era invece a Milanello per la vigilia della Champions League contro il Club Bruges. La sua vicinanza o meno alla squadra è sempre un tema molto caldo fra tifosi e media: lui non è presentissimo come era ad esempio Paolo Maldini ma ha un modo diverso di fare il dirigente. Ancora troppo presto per i giudizi, visto che non è passato nemmeno un anno dal suo arrivo.