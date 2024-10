Alluvione Bologna, la splendida iniziativa del Milan: gesto da applausi

I rossoneri aiutano la città di Bologna dopo l’alluvione con un gesto da applausi: succederà sabato dopo la partita

Il Milan è reduce dalla doppia vittoria in pochi giorni. Dopo aver superato l’Udinese in campionato, la squadra rossonera ha vinto anche in Champions League nel match col Club Brugge. Entrambe le partite sono state più complicate del previsto ma alla fine Paulo Fonseca e i suoi ragazzi sono riusciti ad ottenere il massimo risultato – ma non sol minimo sforzo.

Un rientro dalla sosta super positivo quindi ma adesso è il momento di dare continuità. Testa subito al Bologna, sfida in programma sabato pomeriggio e valida per la nona giornata di Serie A. Per i rossoblu è stato finora un inizio di stagione molto complicato: la squadra non ha ancora del tutto assimilato il passaggio da Thiago Motta a Vincenzo Italiano ma i presupposti per fare bene ci sono. La città di Bologna però negli ultimi giorni non ha potuto concentrarsi troppo sul calcio a causa dell’alluvione che ha colpito la città. Pian piano la situazione sta rientrando ma la situazione è ancora complicata e i danni sono enormi. Ed è per questo che il Milan, insieme allo stesso Bologna, ha deciso di aderire ad una splendida iniziativa.

Bologna-Milan, l’iniziativa dei rossoneri per l’alluvione

Il Bologna, tramite i propri social, ha fatto sapere che devolverà metà dell’incasso del match col Milan alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana. I rossoneri hanno voluto fortemente fare qualcosa e quindi hanno deciso di mettere all’asta le maglie utilizzate dai calciatori in occasione della partita che si giocherà sabato al Renato Dall’Ara.

Il Milan è un club da sempre molto attivo dal punto di vista delle iniziative per il social tramite Fondazione Milan, e questa è solo un’altra conferma dell’attenzione che ha nei confronti di situazioni così difficili. In questo modo, i rossoneri, così come il Bologna, daranno una grossa mano a chi a causa dell’alluvione ha perso tanto o addirittura tutto.

#ACMilan e Fondazione Milan si uniscono all’appello del Bologna FC: tutte le maglie indossate dai calciatori del Milan durante il match di sabato 26 ottobre, verranno messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente destinato alla raccolta fondi indetta dalla Città… https://t.co/saQktlfCEW — AC Milan (@acmilan) October 24, 2024

Un segno anche di vicinanza alle famiglie che stanno vivendo momenti terribili anche dal punto di vista psicologico oltre che economico. La speranza è che nel giro di poco tempo tutto possa tornare alla normalità e che questo aiuto da parte delle due società possa essere decisivo per una ripresa totale. Applausi a Milan e Bologna quindi, e un grosso in bocca al lupo a tutta la città di Bologna.