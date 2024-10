Bologna-Milan, la data del recupero lascia di sasso: tifosi increduli

Rinviata la partita di campionato che era in programma allo stadio Renato Dall’Ara: sorge un grosso problema su quando poterla recuperare.

Nel tardo pomeriggio è arrivata una notizia molto importante: Bologna-Milan rinviata a causa dell’emergenza maltempo che ha coinvolto l’Emilia-Romagna. Il sindaco Matteo Lepore, dopo essersi confrontato con Questura e Prefettura, ha firmato l’ordinanza. Le previsioni di pioggia, unite ai problemi di viabilità e ordine pubblico, hanno generato questa decisione.

Anche se dal Comune di Milano è stata notificata questa decisione, la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato il posticipo del match. In queste ore è in corso un dialogo con i club per trovare una soluzione. L’ideale sarebbe giocare, perché entrambe le squadre hanno un calendario fitto di impegni e sarebbe davvero complicato trovare una data utile per il recupero. Si rischia di finire a marzo 2025. Se ci fosse la possibilità di giocare a porte chiuse, sarebbe la cosa migliore in questa situazione. Allo stadio Renato Dall’Ara non ci sarebbero problemi di agibilità.

Rinvio Bologna-Milan: quando si potrebbe giocare

In questo momento il calendario di Bologna e Milan non permetterebbe un recupero nel 2024. Ci potrebbe essere uno spiraglio a dicembre se venisse effettuata una modifica al programma attuale. Una data potrebbe essere quella di mercoledì 18 dicembre, se spostando la sfida tra i rossoneri e l’Hellas Verona a domenica 22 dicembre (ora è programmata per venerdì 20 dicembre).

A gennaio 2025 non c’è spazio, anche perché c’è la Supercoppa Italiana (2-6 gennaio), il Milan si ritroverà a rinviare la partita contro il Como e il Bologna quella contro l’Inter (5 gennaio). Il piano era quello di recuperarle il 15 gennaio, essendoci lo spazio per farlo. Febbraio è un rebus, perché dipenderà dai cammini delle squadre in Coppa Italia e Champions League.

Si rischia davvero di finire a marzo. L’auspicio è che venga trovata una soluzione razionale in queste ore, perché una partita non può slittare così tanto in avanti. Giocare a porte chiuse è quella più semplice. Un’alternativa potrebbe essere quella di giocare su un campo neutro, però il tempo stringe. Vedremo se le parti in causa riusciranno ad accordarsi per il regolare svolgimento del match. Da evidenziare che, in caso di conferma del rinvio, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders sconteranno la giornata di squalifica martedì nello scontro diretto contro il Napoli a San Siro.