Comunicato ufficiale, bufera in casa Milan

Il Milan rialza la testa con le ultime due vittorie, ma il momento delicato per i rossoneri non è finito: comunicato ufficiale durissimo

Ci si attendeva una reazione da parte del Milan, dopo un avvio di stagione davvero tormentato e i rossoneri hanno risposto sul campo con due vittorie preziose, ancorché molto sofferte. Dopo il successo di sabato in campionato contro l’Udinese, il Diavolo ha concesso il bis, trovando la prima vittoria stagionale in Champions League nel match contro il Bruges, tre punti fondamentali per rilanciare le chances di passaggio del turno. Ma i problemi non sono del tutto risolti.

E’ un Milan che nonostante le difficoltà e alcuni momenti di down che persistono all’interno delle partite, ha provato a compattarsi e ha fornito una reazione d’orgoglio. Anche grazie alle scelte di Fonseca, dure, controcorrente, ma che hanno pagato. Con l’Udinese, vittoria senza Leao in campo. Contro il Bruges, la svolta dopo la sostituzione del portoghese, con gli ingressi di Okafor e Chukwueze che hanno dato una spallata al match e contribuito a piegare la dura resistenza dei belgi, seppur ridotti in dieci uomini.

Fonseca continua a smontare il ‘caso’ Leao con le sue dichiarazioni, ma è chiaro che delle riflessioni stanno iniziando a sorgere sul tema. Per adesso, il clima è tornato un po’ più sereno dal punto di vista dei risultati, anche se serviranno delle altre conferme. Nel prossimo weekend, sfida al Bologna, quindi il big match con il Napoli, per capire a che cosa potrà realisticamente puntare il Milan in questa stagione. Nel frattempo, ci sono ancora problemi anche fuori dal campo.

Milan, i tifosi contro la società: il gesto dei club rossoneri

Tiene banco il caso ultras che ha coinvolto le tifoserie organizzate di Inter e Milan e la risposta del club rossonero ha scatenato la reazione della tifoseria organizzata. Prima della gara con il Bruges, un comunicato molto duro ha spiegato quello che poi sarebbe stato il clima surreale durante il match.

La riduzione dei tagliandi a disposizione dei Club Milan ha sortito molto malumore. E così, l’Associazione Italiana Milan Club ha preso una decisione forte, quella di non esporre striscioni nella gara di Champions League. Spiegando in questo modo il proprio punto di vista: “La società ha tenuto un comportamento imbarazzante, riducendo i biglietti e applicando la tariffa a vendita libera, diversamente da quella in nostra dotazione a prelazione abbonati, equiparandoci agli occasionali che popolano lo stadio – si legge – Non siamo vacche da mungere e non serviamo a riempire lo stadio durante le partite inutili. Si prediligono tifosi occasionali o ricchi tifosi stranieri da una volta all’anno. Ci auspichiamo una pronta inversione di tendenza“.