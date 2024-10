Il Milan chiede lo sconto: 12 milioni per il bomber

Il Milan vuole lo sconto per l’acquisto del bomber: l’affare si può chiudere a 12 milioni, ecco tutti i dettagli

Stiamo entrando sempre più nel vivo della stagione. Il Milan ha finalmente trovato i primi punti anche in Champions League con la vittoria per 3-1 contro il Club Brugge. Adesso però è tempo di dare continuità alle prestazioni e ai risultati, a partire dal match di sabato contro il Bologna. Ma è inevitabili che la società cominci anche già a ragionare sulle possibili mosse di mercato.

È ancora presto per capire se la dirigenza rossonera deciderà di intervenire o meno, molto dipenderà anche dalle necessità e da dove sarà il Milan in classifica in quel momento della stagione. Una delle possibili necessità per Paulo Fonseca è forse un centravanti con caratteristiche diverse, un attaccante d’area di rigore. Alvaro Morata è una garanzia, mentre Tammy Abraham ha dimostrato di non essere così freddo sotto porta – come nell’occasione del gol contro l’Udinese. Come terza punta c’è poi Luka Jovic, che sembra però ad oggi sempre più fuori dal progetto tecnico (tanto che è fuori dalla lista UEFA e ad agosto il club ha provato a venderlo).

Milan, colpo in attacco da 12 milioni

Uno dei nomi più caldi per l’attacco del Milan è ancora Santiago Gimenez, il centravanti del Feyenoord che i rossoneri hanno provato ad acquistare nelle ultime ore del mercato estivo. L’affare non è andato in porto ma, come rivelato dal messicano stesso, la situazione si può riaprire da qui ai prossimi mesi. Nel frattempo però c’è da risolvere la questione Abraham, ma il discorso è rimandato a giugno.

Finora l’inglese ha dato un buon apporto alla squadra, anche se ci si aspetta da lui qualche gol in più. L’ex Chelsea è arrivato in rossonero negli ultimi giorni di agosto in prestito secco dalla Roma (uno scambio di prestiti in realtà con Alexis Saelemaekers, che si è poi sfortunatamente infortunato). Non c’era tempo per trovare una formula migliore e quindi è una questione che si riaprirà inevitabilmente nei prossimi mesi. Il Milan è interessato per adesso a tenere Abraham ma solo con uno sconto importante sul costo del cartellino. I rossoneri potrebbero proporre agli inglesi 12 milioni per acquistare il cartellino del centravanti, vedremo se dalla capitale la risposta sarà positiva o no, ma lo scopriremo solo più avanti.