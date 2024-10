Milan Futuro fatica, Ignazio Abate macina risultati: i numeri della Ternana

L’ex terzino e allenatore delle giovanili rossonere sta facendo un buon lavoro a Terni: qualche “rimpianto” per il Milan?

La Serie C non è affatto facile per dei giovani ragazzi che sono agli inizi in un campionato professionistico. Il Milan Futuro sta certamente pagando un po’ di inesperienza, anche se l’ultimo posto nella classifica del girone B sorprende in parte. Ad ogni modo, la stagione è lunga e la retrocessione in Serie D si può (e si deve) evitare.

A proposito di inesperienza, anche l’allenatore dell’Under 23 rossonera non ne ha. Daniele Bonera è per la prima volta alla guida di una squadra e sicuramente pure lui ha tanto da imparare. Fin da subito qualcuno ha avuto dubbi sul fatto di affidare un gruppo di giocatori giovanissimi ed inesperti a un tecnico a sua volta inesperto. Però la dirigenza ha voluto dare un’occasione all’ex assistente di Stefano Pioli, convinta che potesse fare bene. Finora i risultati non sono stati dalla sua parte. Chi, invece, sta facendo risultati in Serie C è Ignazio Abate.

Dal Milan alla Ternana: ottimo avvio di Abate

Abate ha disputato la sua ultima carriera da calciatore nel 2018/2019 con la maglia del Milan e, dopo essere rimasto svincolato, si è ufficialmente ritirato a novembre 2020. A luglio 2021 è diventato allenatore dell’Under 16 rossonera, con la quale è arrivato alla finale Scudetto (persa contro la Roma). Successivamente è stato promosso alla guida della Primavera, facendo bene soprattutto in Youth League: semifinale nell’edizione 2022/2023 e finale (persa contro l’Olympiacos) in quella 2023/2024. Ottimo il lavoro svolto con i giovani che ha avuto a disposizione.

Sembrava un percorso naturale il suo approdo sulla panchina del Milan Futuro, invece Ignazio e il club si sono separati al termine della scorsa stagione. Lui ha accettato l’offerta della Ternana e nel girone B ha ritrovato proprio i rossoneri, che saranno suoi avversari nel match in programma domenica 1° dicembre allo stadio Libero Liberati di Terni.

La squadra umbra ha cominciato bene il campionato e occupa il secondo posto della classifica: 21 punti conquistati in 10 giornate, solo il Pescara con 23 ha fatto meglio. Con 22 gol realizzati ha il migliore attacco del girone e con 6 gol subiti ha la migliore difesa a pari merito proprio con il Pescara. La Ternana ha cambiato parecchio durante lo scorso calciomercato estivo e ha un organico costruito per la promozione in Serie B. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Casertana e la sconfitta contro il Pescara nella prima giornata di Serie C, i rossoverdi hanno inanellato una striscia di 9 risultati utili consecutivi. Spicca la vittoria per 8-0 contro il Legnago alla sesta giornata: un record per il club, mai vincente con un simile scarto di gol.

Ovviamente, oggi è facile dire che il Milan avrebbe dovuto affidare la sua Under 23 ad Abate. Rimane il fatto che l’ex terzino sta facendo un buon lavoro alla sua prima esperienza da allenatore nel calcio professionistico. La Ternana gioca con il modulo 4-2-3-1 e si sta mostrando forte sia difensivamente che offensivamente. Vedremo se raggiungerà l’obiettivo di riconquistare la Serie B, sarebbe un grande traguardo anche per lo stesso Abate.