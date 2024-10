Milan gelato, 20 milioni: batosta rossonera

Il Milan ha incassato una nuova batosta: rossoneri gelati, 20 milioni e salta tutto. Clamoroso colpo di scena

Il 3-1 contro il Bruges in casa è il primo successo in questa edizione della Champions League per il Milan. Una vittoria che riaccende le speranze di qualificazione dei rossoneri che dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen hanno conquistato tre punti fondamentali.

Non è mancato anche in questa casa il “caso Leao”. L’esterno lusitano, lasciato in panchina per tutta la gara contro l’Udinese, ha giocato dal 1′ in Champions senza però incidere. Sul punteggio di 1-1 la sostituzione all’ora di gioco ed il gol del vantaggio rossonero arivato proprio pochi minuti dopo.

Insomma, quella relativa a Leao continua ad essere una situazione al limite del caso vero e proprio, con i rapporti non idilliaci con Fonseca che complicano il tutto. Ed i tifosi sembrano già essere stufi delle continue bizze del numero 10 che al termine della gara ha preferito dirigersi negli spogliatoi piuttosto che festeggiare con i compagni il successo.

E chissà che già nel mese di gennaio non possa muoversi qualcosa attorno al suo nome, magari una cessione con il Milan stanco dei suoi comportamenti.

Milan, colpo durissimo: ecco cos’è accaduto

Di certo i rossoneri nella sessione invernale di calciomercato potrebbero prendere un centrocampista, una necessità soprattutto se Bennacer non dovesse recuperare ancora dall’infortunio. Ed i rossoneri stanno scandagliando varie opzioni, con un profilo molto gradito anche perché grande conoscitore della nostra Serie A.

Si tratta di Morten Frendrup, mediano del Genoa autore fin qui di una stagione davvero positiva, quasi sopra le righe per quanto riguarda il rendimento. Il calciatore danese è uno dei gioielli di Gilardino e già a gennaio poterbbe andare via, corteggiato da diversi club.

In via Aldo Rossi, infatti, devono temere oltremodo le sirene della Premier League per il calciatore. Sulle sue tracce, infatti, vi sono Liverpool, Manchester United, Crystal Palace e Tottenham. Stando a quanto afferma Givemesport.com, il Genoa ha già fato una prima valutazione del cartellino del calciatore: ha un prezzo di 20 milioni di euro.

Una cifra che sicuramente non avrebbero problemi ad investire i munifici club d’Oltremanica mentre il Milan potrebbe avere qualche difficoltà in più, visti gli investimenti estivi ed il diktat della presidenza di non lanciarsi in spese folli, come peraltro spiegato anche a più riprese da Zlatan Ibrahimovic, il senior advisor del club.