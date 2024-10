@ML – Riecco Calabria, il punto su Abraham e Jovic

Domani sarà già vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che sabato affronterà il Bologna al Dall’Ara. Il punto della situazione

E’ già in archivio la vittoria contro il Club Brugge per il Milan di Paulo Fonseca, che sabato alle ore 18.00 affronterà il Bologna per la nona giornata di Serie A.

Bisognerà dare continuità per iniziare a rosicchiare qualche punto a chi sta davanti. Domenica, d’altronde, andrà in scena la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta. Il Diavolo, però, non arriverà al match contro Vincenzo Italiano nel migliore dei modi. Il mister dovrà, infatti, fare a meno di diversi giocatori: ovviamente non ci sarà Theo Hernandez, ancora squalificato, così come Tiijani Reijnders, espulso nella sfida con i bianconeri. Due assenze pesanti che però non saranno le uniche.

C’è inoltre da fare i conti con alcuni calciatori, come Alvaro Morata, apparsi stanchi e che avrebbero bisogno di rifiatare in vista del big match contro il Napoli, in programma martedì sera a San Siro. Toccherà a Paulo Fonseca prendere le scelte migliori e lo farò chiaramente dopo aver visto i propri ragazzi allenarsi in quel di Milanello, dove oggi la squadra si è ritrovata per un lavoro mattutino.

Milan, il punto da Milanell: ecco come stanno Abraham e Jovic

La notizia di giornata è certamente il rientro in gruppo di Davide Calabria, come ha potuto apprendere MilanLive.it. Il giocatore verrà dunque convocato per la sfida contro il Bologna e potrebbe scendere in campo per qualche minuto per dare il cambio ad Emerson Royal.

Ma oggi la lente di ingrandimento era puntata soprattutto su Tammy Abraham e Luka Jovic, che ieri non si erano allenati, svolgendo solo le cure del caso: il primo per il problema alla spalla destra, il secondo per una pubalgia. Stamani. I due attaccanti oggi si sono allenati a parte e vanno dunque verso il forfait per la partita contro il Bologna. In avanti dunque Alvaro Morata è pronto a fare gli straordinari, con Francesco Camarda, che potrebbe giocare ancora qualche minuto.

Ma attenzione ad un’altra possibilità, di cui abbiamo già scritto nelle scorse ore, quella di vedere Noah Okafor schierato come punta centrale. Così lo svizzero completerebbe il reparto con Rafa Leao, Christian Pulisic e Samu Chukwueze. Difficile, invece, che Ruben Loftus-Cheek giochi in posizione avanzata vista la squalifica di Reijnders.