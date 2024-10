Pazza idea Milan, via Leao per il super centravanti: scambio in Serie A

Momento non semplice per Rafael Leao in casa Milan con il talento portoghese che è spesso nel mirino della critica.

Il numero 10 del Milan è riuscito a trovare la via del gol solamente in un’occasione in questo inizio di stagione, mettendo a segno la rete decisiva per il pareggio in casa della Lazio.

Contro l’Udinese il talento portoghese è rimasto in panchina per 90 minuti, scelta che ha sorpreso tifosi ed addetti ai lavori mentre contro il Bruges, sul punteggio di 1-1 e con i rossoneri in superiorità numerica, Paulo Fonseca ha deciso di sostituirlo. Una scelta che si è rivelata poi vincente con l’attaccante esterno che si è andato a sedere in panchina non lasciando trasparire alcuna emozione. Un momento non facile per Rafael Leao che arriva dopo un’estate in cui è stato accostato a diverse squadre, compreso il Barcellona che negli ultimi giorni di agosto aveva fatto un tentativo per portarlo via da Milanello.

Il Milan ha respinto in maniera decisa gli assalti delle altre squadre volendo trattenere il proprio talento che lo scorso anno decise di rinnovare fino al giugno del 2028 con il club meneghino. Nel suo contratto il club ha inserito una clausola da circa 175 milioni di euro ma il suo valore attuale si aggira sui 100 milioni. Una somma che il Milan potrebbe destinare ad un’altra squadra di Serie A per arrivare al prossimo centravanti.

Milan, nuova idea di mercato: sacrificare Leao per un centravanti

Durante l’inizio di questa stagione Paulo Fonseca ha rivisto il proprio modulo in più di un’occasione riuscendo a sorprendere l’Inter con l’inserimento in campo di Morata ed Abraham contemporaneamente in campo. Una decisione che ha portato i rossoneri a giocare con le due punte in più di un match ma non lasciando al tecnico portoghese grandi alternative in panchina.

Luka Jovic fatica a trovare la giusta condizione con il serbo che è spesso fuori per infortunio ed il suo destino appare ormai segnato. L’ex giocatore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025 ed il Milan non ha alcuna intenzione di andare a prolungare l’accordo. Non è da escludere tra l’altro un suo possibile addio già a gennaio nel caso in cui Francesco Camarda dia subito garanzie per l’utilizzo in prima squadra.

La cessione di Rafael Leao in estate porterebbe al Milan la quantità di denaro necessaria per andare a prendere in sede di mercato un attaccante centrale di livello internazionale che possa fare coppia con Alvaro Morata a partire dal prossimo anno. Lo spagnolo potrebbe infatti agire alle spalle della prima punta come accade spesso con Abraham in questa stagione.

Difficile il riscatto di Abraham, il Milan pronto a puntare su un altro attaccante

Arrivato questa estate dalla Roma tramite lo scambio di prestiti con Alexis Saelemaekers, Tammy Abraham ha conquistato la fiducia dei tifosi del Milan grazie ad ottime prestazioni come ad esempio quella fornita nel derby contro l’Inter. L’errore dal dischetto a Firenze sembra però aver spento la luce del centravanti inglese che contro l’Udinese ha mancato una rete facile e si è infortunato alla spalla.

Milan e Roma non hanno inserito diritti di riscatto nei prestiti dei due calciatori che al termine del campionato torneranno alla base. La volontà dei due club è però quella di tornare a parlare della situazione dei due ma i rossoneri avranno bisogno di un forte sconto per dare l’ok all’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante inglese. La Roma infatti vuole almeno 18 milioni di euro per un giocatore che nel 2026 vedrà terminare il suo contratto con i giallorossi e che percepisce più di 4 milioni l’anno.

Nuova idea per il Milan, via Leao con uno scambio per il grande centravanti

L’ultima idea che circola attorno all’ambiente rossonero è quella che porta ad un possibile scambio tra Milan e Napoli tra Rafael Leao e Victor Osimhen. Il portoghese del Milan potrebbe andare a sostituire Kvaratskhelia per il quale si stanno facendo difficili le trattative per il rinnovo del contratto.

Il nigeriano è passato al Galatasaray in prestito a fine mercato e sta conquistando a suon di gol e grandi prestazioni i tifosi turchi. Quello che appare certo è che la punta di proprietà del Napoli tornerà in un grande campionato europeo il prossimo anno ma appare impossibile vederlo ancora con la maglia azzurra.

In casa Milan c’è da tempo grande apprezzamento per l’attaccante classe 1998, grande amico di Chukwueze. Il Milan potrebbe quindi dare l’ok alla cessione di Rafael Leao destinazione Napoli andando a portare a Milanello uno dei migliori attaccanti a livello mondiale, formando con Morata Milan Leao futuro scambioun reparto offensivo di altissimo livello. Al momento solamente un’idea ma di certo non da escludere considerata la situazione di entrambi i calciatori.