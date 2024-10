“Preferisco l’Inter”, l’ex Milan fa infuriare i tifosi rossoneri

Un ex giocatore rossonero ha fatto una battuta che ha creato qualche discussione sui social network: i tifosi milanisti non hanno apprezzato molto.

Ci sono giocatori che arrivano in una squadra con l’aspettativa di poter fare molto bene e che poi deludono, gli esempi sono numerosissimi nella storia del calcio. Anche dei grandi nomi hanno “fallito”, figuriamoci quelli un po’ meno quotati.

Nella lista di coloro che erano stati presi con la prospettiva di avere un ruolo utile nel gruppo c’è sicuramente Johann Vogel, ex centrocampista che arrivò a parametro zero al Milan nell’estate 2005. Era un titolare nella mediana del PSV Eindhoven e di fronte alla prospettiva di trasferirsi in maglia rossonera rifiutò il rinnovo del contratto con il club olandese e altre offerte interessanti. Doveva essere una buona alternativa ai titolari della squadra di Carlo Ancelotti, però il suo rendimento non fu esaltante. Dopo 22 presenze e 1 assist lasciò Milanello per trasferirsi al Real Betis come contropartita tecnica in un’operazione che portò Ricardo Oliveira in Italia.

Vogel, frecciata al Milan di oggi

La carriera dello svizzero non è decollata dopo aver dato l’addio a Milano. Negative le esperienze con Betis e Blackburn Rovers. Nel novembre 2009, dopo essere rimasto libero per mesi, ha annunciato il ritiro. Nel 2012 è tornato a giocare in patria nel Grasshoppers, di cui nel frattempo era allenatore nel settore giovanile, ma dopo 3 presenze si è nuovamente ritirato. Oggi allena l’FC Naters, squadra della quarta serie svizzera.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Vogel ha dichiarato di non seguire più il Milan: “Non lo riconosco più. Ho avuto la fortuna di giocare in una squadra irripetibile dove ogni aspetto era pensato per vincere. Il Milan di oggi è un’altra cosa e lo è anche sul campo. Leao, Theo, Morata… sono ottimi calciatori, ma imparagonabili a Maldini e agli altri. Per questo preferisco guardare l’Inter“.

Secondo lui, il Milan ha perso la grandezza di un tempo e di conseguenza non ha particolare piacere nel guardare le partite della squadra rossonera. Piuttosto, osserva quelle dell’Inter, che evidentemente gli piacciono di più. Le sue parole hanno scatenato qualche commento dei tifosi milanisti sui social network, anche se la scelta di Vogel è legittima. Tra l’altro, parliamo di uno che è rimasto a Milano un solo anno e non può essere considerato un grande ex, quindi la sua presa di posizione non dovrebbe neppure toccare troppo. Ognuno guarda ciò che vuole.