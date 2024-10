Saponara torna in Serie A, affare a costo zero

Saponara, legato fino a giugno all’Ankaragucu, può tornare in Italia in estate. Due club della Serie A valutano il colpo a parametro zero.

Sono tanti i giocatori, militanti nei principali campionati europei, in scadenza di contratto che hanno un futuro tutto da scrivere. E’ il caso, ad esempio, di autentici top player stranieri del calibro di Kevin De Bruyne e Mohamed Salah (entrambi da tempo nel mirino dell’Arabia Saudita) e di alcuni dei principali giocatori di qualità della Serie A: la lista, tra gli altri, comprende Paulo Dybala e André-Frank Anguissa. A giugno, inoltre, terminerà l’accordo che lega Riccardo Saponara all’Ankaragucu: il rientro in Italia dell’ex Fiorentina e Milan, quindi, è quanto mai probabile.

Il 32enne ha lasciato il Verona ed il Belpaese a gennaio 2023, per trasferirsi e provare a rilanciarsi nella squadra turca: 10 le presenze totalizzate nella scorsa annata, di cui 8 in campionato e 2 nella coppa nazionale. Questa stagione si è aperta in maniera positiva, come testimoniato dalla rete e dall’assist messi a referto nelle 5 gare finora disputate. Nonostante tutto, però, la trattativa riguardante il prolungamento, al momento, risulta ferma. Non è escluso che le parti, nelle prossime settimane, tornino a confrontarsi al fine di provare a trovare un nuovo accordo.

Per ora, però, non sono previsti ulteriori faccia a faccia tra l’agente del classe 1991 e la dirigenza della società di Ankara. Il nome di Saponara, intanto, ha cominciato a stuzzicare l’interesse di due formazioni nostrane: parliamo del Monza e, a sorpresa, proprio del Verona che ha deciso di privarsi di lui quasi un anno e mezzo fa. I brianzoli, ad esempio, dovranno decidere se offrire il rinnovo a diversi componenti del gruppo tra cui Milan Djuric, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini e Samuele Vignato. Qualche addio appare inevitabile: da qui l’idea di iscriversi alla corsa e cominciare a raccogliere informazioni sullo stato contrattuale di Saponara e verificare la fattibilità dell’operazione.

Saponara, possibile il rientro in Italia: due squadre valutano il colpo a zero

Gli scaligeri, dal canto loro, saranno chiamati ad esprimersi sull’eventuale permanenza di Darko Lazovic e Casper Tengstedt (preso in prestito con diritto di riscatto). Aggiungere alla rosa un giocatore di fantasia, capace di inventare la giocata vincente in qualsiasi momento, viene pertanto ritenuto necessario dalla dirigenza gialloblù che, in questi mesi, ha continuato a seguire le prestazioni offerte da Saponara nel torno turco.

Il ritorno nella città di Giulietta e Romeo è possibile, seppur non certo. Dipenderà tutto dalle offerte che arriveranno sulla scrivania del procuratore di Saponara. La volontà del calciatore appare chiara: il fisico risponde ancora bene. La voglia di tornare protagonista in Italia è tanta.