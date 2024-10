Unico dubbio per Fonseca: un solo ballottaggio per Bologna

Paulo Fonseca ha un solo dubbio di formazione per Bologna-Milan, match in programma sabato. Tutti i dettagli

Dopo aver conquistato i primi tre punti in Champions League, il Milan è pronto a tuffarsi nuovamente nel campionato. La vittoria contro l’Udinese ha permesso ai rossoneri di restare vicini alla vetta della classifica. Adesso però è tempo di avere continuità, a partire dalla prossima partita contro il Bologna di sabato pomeriggio.

Paulo Fonseca ha pochi giorni a disposizione per preparare la gara ma finora ha avuto una gestione della rosa di grande livello. Contro il Club Brugge abbiamo rivisto Leao dal primo minuto insieme a Loftus-Cheek, sostituiti poi verso l’ora di gioco. Potrebbero giocare di nuovo al Renato Dall’Ara, così come potrebbero starsene in panchina. In questo momento è difficile pensare di fare a meno di Okafor a sinistra, di Pulisic in mezzo e di Chukwueze a destra: tre giocatori che stanno dando qualcosa in più, in tutte e due le fasi. Ma è importante ragionare anche su possibili cambi e quindi sul turnover per far rifiatare alcuni elementi. Ce n’è uno che forse potrebbe riposare sabato in campionato.

Bologna-Milan, cambia il centrocampo: Reijnders riposa?

Reduce dalla doppietta in Champions League contro il Club Brugge, per Tijjani Reijnders potrebbe esserci un turno di stop, anche se il suo lavoro in campo sta diventando sempre più importante. Nessun altro ha le sue caratteristiche sia sul piano della qualità che nella comprensione del gioco, ma è inevitabile dargli un po’ di riposo.

Chi giocherebbe quindi, nel caso, al suo posto? Le opzioni da prendere in considerazione al momento sono due: Yunus Musah, il quale però finora è stato utilizzato sempre da vice Fofana, oppure da Loftus-Cheek, il quale quindi andrebbe ad occupare una posizione diversa rispetto a quella contro il Club Brugge, dove è in palese difficoltà. L’inglese non è un giocatore da spazi stretti e quando le maglie si stringono il suo impatto si riduce, come ha spiegato anche Fonseca in conferenza stampa a San Siro dopo la partita di Champions. L’ex Chelsea ha bisogno di tempo per crescere e per migliorare, ma non riuscirà a farlo in tempi brevi.