Via dal Milan: vola in Arabia Saudita da Pioli

Il calciatore è pronto a fare la valigie dopo un inizio davvero complicato. Può volare da Stefano Pioli in Arabia Saudita

Il Milan è reduce da due successi non facili, prima contro l‘Udinese, poi contro il Club Brugge. Due sfide che hanno confermato il periodo magico di Christian Pulisic, ma allo stesso tempo che Paulo Fonseca può contare anche su Noah Okafor e Samu Chukwueze.

Lo svizzero e il nigeriano stanno bene e sia contro i bianconeri che contro la squadra belga sono stati protagonisti con gol e assist, ma non mancano le note meno liete. In questi giorni d’altronde non si sta facendo altro che parlare di Rafa Leao. Il portoghese, dopo essere stato in panchina contro l’Udinese, ha giocato titolare con il Club Brugge. Un’ora in campo, dove ha dimostrato di avere voglia di rialzare la testa. Di certo nel primo tempo è stato il migliore insieme a Mike Maignan, ma non è bastato per non essere sostituito. Leao, però, non è l’unico giocatore del quale in questi giorni si sta discutendo tanto. C’è chi, contrariamente al portoghese, ha fatto davvero male ed è ormai diventata una costante.

Loftus-Cheek deludo ancora: il punto sul suo futuro

Da inizio stagione, infatti, non è riuscito a lasciare il segno. Stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek, che ha deluso anche contro il Club Brugge. Bocciato totalmente con una prestazione irriconoscibile. Ha fatto la mezzala, come piace a lui, ma non è servito per far bene. E’ evidente che con il modo di giocare l’ex Chelsea abbia poco a che fare.

Iniziare a pensare ad un futuro lontano dal Milan appare dunque più che normale. Loftus-Cheek piace tanto in Inghilterra: West Ham e Aston Villa sono in prima fila, ma attenzione anche al Brighton e al Fulham. C’è però un problema, il suo stipendio. Loftus-Cheek guadagna sui quattro milioni di euro netti a stagione ed è difficile che un club di medio classifica decida di destinare così tanti soldi ad un giocatore che non è proprio giovanissimo. Chi non faticherebbe a pagare il giocatore inglese sono sicuramente i club arabi. Così attenzione all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, dove ritroverebbe Stefano Pioli. Il tecnico italiano ha iniziato alla grande la sua avventura, con sette vittorie in sette incontri. Loftus-Cheek, che lo scorso anno è andato in doppia cifra, segnando ben dieci gol, potrebbe essere il regalo di Natale per Pioli.