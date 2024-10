Il sogno per l’attacco ha un solo nome: Ibra vuole riportarlo in Italia

Il Milan punta forte su un centravanti di spessore per la prossima stagione. Il colpo può diventare presto realtà.

La scorsa estate un po’ tutti i tifosi del Milan si aspettavano il super colpo di mercato in attacco. L’addio di Olivier Giroud presupponeva l’acquisto di un nuovo numero 9 di spessore e livello, un calciatore che facesse innamorare letteralmente la curva milanista e garantisse gol e prestazioni importanti.

Alla fine la scelta è ricaduta su un usato sicuro come Alvaro Morata, attaccante di esperienza proveniente dall’Atletico Madrid. Nonostante fosse un profilo molto rinomato e di livello internazionale, lo spagnolo non rappresenta una soluzione a lungo termine, essendo un classe 1992, ma soprattutto non ha propriamente le caratteristiche di un bomber vero e proprio.

Inoltre a fine mercato è giunto anche Tammy Abraham dalla Roma in prestito, un’altra soluzione low-cost e soprattutto temporanea, che difficilmente (secondo le stime dei media vicini a Milanello) verrà confermato nella stagione successiva. Dunque il dilemma centravanti è ancora una delle priorità da risolvere per il club allenato da Paulo Fonseca.

Ibra lo vuole per il 2025: contatti già avviati

C’è un nome che circola dalle parti di Milanello in vista della prossima stagione, sul quale il dirigente plenipotenziario Zlatan Ibrahimovic ha già messo gli occhi in maniera a dir poco rilevante. Stiamo parlando di Victor Osimhen, centravanti di proprietà Napoli che però da mesi non rientrava più nei piani degli azzurri.

Il nigeriano, campione d’Italia con il Napoli di Spalletti due stagioni fa, è stato ceduto a sorpresa in prestito al Galatasaray fino al termine di questa stagione, con i turchi che si sono accollati l’intero stipendio da 10 milioni netti dell’attaccante. In precedenza Osimhen era stato accostato seriamente a Chelsea e club della Saudi Pro League.

Ibra ha individuato in Osimhen il colpaccio per risolvere il problema dell’attaccante, regalando così al proprio allenatore un profilo già molto apprezzato in Serie A e allo stesso tempo di grande qualità tecnica ed atletica. L’idea è quella di incominciare i dialoghi con il Napoli per il suo cartellino già da inizio 2025, così da preparare il suo innesto per l’estate e anticipare l’eventuale concorrenza.

Il centravanti classe ’97 fino a questo momento in Turchia ha messo a segno tre reti e collezzionato 5 assist vincenti tra campionato e Europa League. Il suo impatto è dunque molto positivo, anche se l’ambizione naturale di Osimhen è ovviamente quella di tornare subito nel calcio che conta.