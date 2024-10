Non ci sono dubbi, la scelta per il dopo Fonseca è fatta

Tra Fonseca e il Milan non sarà mai amore, per questo il club non smette di pensare al sostituto: occhio al nome caldo.

Forma apparentemente ritrovata per il Milan che, sebbene il gioco non sia ancora dei più divertenti, sta macinando punti importanti. In campionato, dove occupa la quarta posizione, e ora anche in Champions League.

Dopo le due sconfitte iniziali, contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il club rossonero è finalmente riuscito a trovare la sua prima vittoria. 3-1 casalingo al Club Brugge e passaggio diretto agli ottavi di finale che è ancora possibile per il club meneghino. Insomma, oggi la tempesta pare passata per Paulo Fonseca.

Anche se l’impressione che arriva da Milano è che al prossimo passo falso del tecnico portoghese sarà di nuovo aria di crisi. Insomma, il progetto non è decollato e forse non decollerà mai. Al punto che vicino al Milan c’è già chi ha iniziato a pensare al prossimo allenatore. C’è un nome che proprio non passa mai di moda in quel di Milanello.

Milan, tutto deciso: ecco il nome per sostituire Fonseca

Il suo profilo sembrava appartenere ormai al passato ma la realtà è che sono davvero tanti i tifosi che non l’hanno ancora dimenticato. Sondaggio con risultato a sorpresa da parte di Calciomercato.it che ha chiesto ai sostenitori del Milan qual è il loro sostituto di Fonseca preferito. Da una parte c’era Roberto Mancini, in procinto di terminare l’esperienza in Arabia Saudita, e dall’altra Massimiliano Allegri. Con stupore, ma forse nemmeno troppo, alla fine ha vinto l’ex Juventus.

Con quasi il 70% dei voti totali, il tecnico di Livorno è tornato ad essere il preferito della piazza. Evidentemente sono ancora in tanti a ricordare con piacere lo scudetto e la Supercoppa Italiana vinti dal suo Milan. Le ultime esperienze, e il calcio proposto, non sembrano dunque aver minato le sicurezze dei tifosi che lo preferirebbero di gran lunga all’ex commissario tecnico della Nazionale. Forse proprio per come lui e l’Italia si sono lasciati.

Oltre ai due italiani intorno al Milan ha però iniziato a ruotare un altro nome ben noto alla Serie A, in questo caso si tratta di Igor Tudor. Una buona esperienza al Marsiglia e un’avventura alla Lazio non decollata per l’allenatore croato che spera di ricevere presto una chiamata. Al momento Fonseca si gode il viaggio ma attenzione a quello che potrebbe riservare il prossimo futuro.