Riecco Calabria, mission (im)possible per il capitano

Davide Calabria è finalmente tornato in gruppo. Con tante partite in pochi giorni avrà modo di mettersi in mostra

E’ stato un inizio di stagione alquanto complicato per Davide Calabria. Il capitano del Milan fin qui ha giocato solamente tre partite, due in Serie A e una in Champions League.

E’ stato titolare, di fatto, nelle prime gare della stagione, scendendo in campo nel pareggio interno contro il Torino e nelle sconfitte contro il Parma e il Liverpool. Poi è sempre toccato ad Emerson Royal. Prima è stato un problema al polpaccio a mandarlo in infermeria, poi quello agli adduttori. Davide Calabria, così, non vede il campo dal 17 settembre.

Nel frattempo, come era ovvio che fosse, la fascia destra è stata affidata all’ex giocatore del Tottenham, che di certo fin qui non ha entusiasmato. Le prestazione del brasiliano migliorano di partita in partita, è vero, ma il Diavolo non ha sicuramente compiuto un salto di qualità con il nuovo arrivato. I margini per un ritorno da titolare di Davide Calabria, dunque, sembrano davvero esserci tutti.

Milan, Calabria al bivio: il punto della situazione

La sua rincorsa per prendersi il Milan è così iniziata nella giornata di ieri, con il rientro in gruppo. E’ praticamente impossibile immaginarsi un suo impiego dal primo minuto contro il Bologna, ma qualche scampolo di partita è pronto a farlo. E’ evidente, che giocando ogni tre giorni, presto Calabria tornerà dall’inizio e in quella occasione non dovrà sbagliare.

Calabria si gioca proprio tutto in questi mesi del 2024. La trattativa per il rinnovo è bloccata, con il Milan che non farebbe fatica a lasciarlo andare già a gennaio se dovesse arrivare un’offerta pronta a soddisfare il calciatore.

Il terzino, però, spera ancora di poter convincere il Diavolo e sarebbe disposto a prolungare alle stesse cifre attuali (circa due milioni di euro netti a stagione). Calabria dovrà tornare protagonista per riaprire la pratica rinnovo: chissà che il giocatore non venga schierato contro il Napoli. Contro gli azzurri, con Kvara dalle sue parti, d’altronde, ha spesso fornito grandi prestazioni.

Se nelle prossime settimane fosse, però, davvero chiaro che il rinnovo non sa da fare, Calabria dovrà guardarsi attorno e iniziare a valutare le offerte di altre squadre, a partire da quella del Galatasaray. Ma attenzione ad altre ipotesi, come quella francese con il Marsiglia o a quella italiana, con la Roma che in passato aveva effettuato qualche sondaggio.