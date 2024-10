Ritiro ufficiale, il messaggio di Sinner commuove i tifosi

Arriva il ritiro ufficiale, il messaggio di Jannik Sinner commuove i tifosi e tutti gli addetti ai lavori: ecco cosa ha scritto l’altoatesino

Lo Jannik Sinner che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di forte ascesa non è solo un campione dentro al campo ma lo è anche fuori, soprattutto fuori per quanto riguarda atteggiamenti e temperamento. Il giovane altoatesino si è sempre distinto per non essere mai andato sopra le righe, la fama non l’ha cambiato, tutt’altro. Un ragazzo rimasto umile con tanta voglia di continuare a sfondare.

Umiltà è la parola chiave in Jannik Sinner: “Se non vinco, imparo” ama ripetere in continuazione il tennista di San Candido. Il classico ragazzo perbene della porta accanto. Proprio questo suo aspetto lo ha fatto entrare ancor più nel cuore dei suoi fan e degli italiani, letteralmente impazziti per lui. Per molti è un vero e proprio idolo, non c’è dubbio che nel 2024 il tennis ha avuto un boom in Italia che non si vedeva da tempo proprio grazie al numero uno attuale del ranking ATP.

Si ritira, il messaggio di Sinner commuove tutti

Con queste premesse, dunque, non sorprende il gesto che ha compiuto l’azzurro negli ultimi giorni. Un bellissimo messaggio, sottoforma di intervista, rilasciata per un addio. I tifosi sono rimasti commossi dopo le parole di Sinner che ha voluto così dare il giusto tributo con parole di commiato a chi è pronto a ritirarsi.

Nei giorni scorsi, infatti, Dominic Thiem ha disputato il suo ultimo match da tennista professionista nel circuito ATP. Si sta giocando, infatti, in Austria, la nazione del classe ’93. Quale migliore occasione per dare l’addio se non nel torneo di casa? Thiem ha salutato tutti dopo la sconfitta patita per mano di Darderi. Si tratta di uno dei tennisti austriaci migliori di tutti i tempi, avendo vinto in carriera 17 titoli ATP e raggiungendo il terzo posto nel ranking nel 2020. Nel suo palmares anche un grande Slam, per la precisione l’US Open del 2020.

Jannik Sinner ha rilasciato un commento in un’intervista all’ATP Tour. Le sue dichiarazioni hanno fatto commuovere i fan: “Non ho mai giocato contro Dominic in una gara ufficiale ma come essere umano e come persona è incredibile“, è l’incipit del suo discorso. Le parole al miele continuano: “Non importa chi eri e quale era il tuo palmares, salutava e conversava con tutti anche con i più giovani. Spero di vederlo ancora nei tornei, porta energia positiva. Mancherà sicuramente a tutti noi”.