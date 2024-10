Il Milan pronto a dare l’ok alla cessione: 20 milioni il prezzo

Il calciomercato non dorme mai ed il Milan è già al lavoro per cercare di impostare le trattative in vista del prossimo anno.

I primi mesi di gestione di Paulo Fonseca al Milan sono stati altalenanti dal punto di vista dei risultati ma il tecnico portoghese sta dimostrando di aver iniziato a prendere in mano la situazione.

L’ex allenatore del Lille sta iniziando a proporre con continuità il suo gioco senza condizionamenti dal punto di vista dello spogliatoio, lasciando spesso fuori nomi altisonanti e pensando al bene della squadra. Se qualche giocatore sta ricevendo giovamento ultimamente da parte della gestione di Fonseca come Okafor e Chukwueze, lo stesso non si può dire per altri che in passato hanno fatto la differenza ed ora fanno fatica ad imporsi.

Milan, la cessione di avvicina: 20 milioni la richiesta

Arrivato nell’estate del 2023 per una somma intorno ai 16 milioni di euro più bonus, Ruben Loftus-Cheek si è subito imposto con la maglia rossonera mettendo a segno ben 10 reti durante la scorsa stagione. Un rendimento molto lontano da quello fornito in questa prima parte di campionato con l’inglese ancora fermo a quota zero reti e spesso relegato in panchina.

L’arrivo di Paulo Fonseca alla guida del Milan ha condizionato fortemente il rendimento dell’inglese che non sta trovando la giusta collocazione nello schema tattico del tecnico portoghese. Loftus-Cheek ha dimostrato di fare grande fatica nei due a centrocampo, posizioni ora occupate da Reijnders e Fofana, non riuscendo a trovare grande spazio sulla linea dei trequartisti dove spesso in posizione centrale sta agendo Pulisic.

Il Milan rischia di veder scendere vertiginosamente la valutazione dell’ex Chelsea che durante la scorsa stagione era stato uno dei migliori agli ordini di Stefano Pioli. Se l’annata di Loftus-Cheek dovesse continuare ad essere deludente, il Milan potrebbe aprire le porte ad una sua cessione. A gennaio il centrocampista compirà 29 anni ed i rossoneri potrebbero metterlo sul mercato chiedendo circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Una somma che permetterebbe al Milan di andare a registrare una plusvalenza a due anni dall’acquisto. Sulle sue tracce ci sono diverse squadre inglesi che già durante la scorsa estate avevano preso informazioni con il Milan riguardante il gigante inglese. Il Milan ha deciso di bloccare la sua partenza durante l’ultima sessione di mercato ma potrebbe dare l’ok in vista del prossimo anno, andando a monetizzare per trovare un calciatore più funzionale per Fonseca.