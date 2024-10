Infortunio muscolare: out per Milan-Napoli

Il giocatore ha accusato un problema muscolare. Niente partita per l’esterno: il punto della situazione in vista di Milan-Napoli

Con la partita del Dall’Ara rinviata, le attenzioni di PauloFonseca e i suoi uomini si sono spostate alla sfida di martedì sera a San Siro contro il Napoli. Il Diavolo tornerà ad allenarsi nella giornata di domani e inizieremo a capire le scelte del tecnico portoghese. Il grande punto di domanda è chiaramente legato a RafaLeao, che potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Noah Okafor. Ma questo è un dubbio che ci porteremo fino alla vigilia. In avanti non si toccano Christian Pulisic, che potrebbe giocare da trequartista, e Alvaro Morata, pronto ad essere il punto di riferimento al centro, con Samu Chukwueze a destra. Guardando al reparto offensivo, nei prossimi giorni avremo novità in merito ai recuperi di Luka Jovic e Tammy Abraham. Il primo è alle prese con la pubalgia, il secondo con un problema alla spalla destra. Senza il loro recupero, a sedere in panchina sarà ancora una volta Francesco Camarda. I problemi per Fonseca, però, sono soprattutto negli altri ruoli. Il tecnico portoghese, infatti, deve fare i conti con le assenze certo di Tiijani Reijnders e Theo Hernandez, entrambi squalificati: l’olandese verrà sostituito da uno tra Rebus Loftus-Cheek e Yunus Musah, con il primo favorito; al posto del francese, invece, va verso la conferma Filippo Terracciano. Milan-Napoli, Conte perde il terzino: il punto della situazione

Il dubbio maggiore di Antonio Conte è legato sicuramente a Stanislav Lobotka, che ha saltato la sfida contro il Lecce. Solo nei prossimi giorni capiremo se il centrocampista riuscirà a recuperare in extremis.

Nel frattempo, gli azzurri devono fare i conti con un altro stop quello di Leonardo Spinazzola, che ha saltato il match contro i salentini per un guaio muscolare. L’affaticamento ha portato Conte a mandarlo in tribuna al pari di Nikita Contini, out per lo stesso motivo. Entrambi, dunque, sono a forte rischio per la sfida di martedì sera allo stadio San Siro. Nessun dubbio per il resto della formazione. Conte contro il Lecce è riuscito anche a gestire le forze, facendo partire dalla panchina sia Kvara che Politano. Il Napoli, che si è imposto con un gol di Di Lorenzo, si presenterà alla sfida co Milan nel migliore dei modi.