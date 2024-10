Marco Pellegrino nei guai, sospeso dopo un party sullo yacht: i dettagli dall’Argentina

Pellegrino è stato punito dall’Independiente per un comportamento ritenuto inappropriato da parte sua e di un compagno: ecco i dettagli.

Tra i giocatori che hanno lasciato il Milan nell’ultimo calciomercato estivo c’è stato anche Marco Pellegrino, che ha fatto ritorno in Argentina con la formula del prestito secco. SI è trasferito all’Independiente con l’obiettivo di giocare con continuità e dimostrare il suo valore, cosa che non è successa nella scorsa stagione.

Il 22enne di Buenos Aires era arrivato a Milano proveniente dal Platense ad agosto 2023. Un’operazione low cost da circa 3,5 milioni di euro. Ovviamente, è partito in fondo alle gerarchie di Stefano Pioli. Nei primi mesi non ha giocato e proprio nel momento in cui ha avuto la sua occasione, grazie agli infortuni di altri compagni, si è infortunato anche lui. Era il 22 ottobre 2023 quando è stato mandato in campo al 19′ di Napoli-Milan a causa del problema fisico capitato a Pierre Kalulu. Purtroppo, non ha potuto concludere la partita e ha lasciato il campo all’87’ per una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro.

L’infortunio lo ha tenuto fuori fino a gennaio, quando assieme al club ha poi deciso di accettare una delle offerte per trasferirsi in prestito. È andato alla Salernitana, dove ha messo assieme 10 presenze ed è retrocesso in Serie B. La situazione della squadra campana era già difficile quando è arrivato e non era facile mettersi in mostra in un simile contesto.

Marco Pellegrino punito dall’Independiente

Per rilanciarsi Pellegrino ha scelto di fare ritorno in Argentina e ha accettato la proposta dell’Independiente, che non lo aveva potuto tesserare subito a causa di qualche problema finanziario. Dopo qualche settimana è stato tutto risolto e il giocatore è stato ufficializzato come rinforzo della storica squadra di Avellaneda, con la quale ha finora collezionato 6 presenze (3 da titolare).

Nelle scorse ore il difensore è finito al centro di un caso, visto che l’allenatore Julio Vaccari ha escluso sia lui che il compagno di squadra Diego Tarzia dalla lista dei convocati per la partita contro il Godoy Cruz. Il motivo? Un video diffuso sui social network nel quale si vedono i due partecipare a una festa di compleanno su uno yatch. Tutto è avvenuto sabato scorso, nel pomeriggio, dopo che l’Independiente si era allenato al mattino. Il tecnico e la dirigenza hanno preso molto male la vicenda. Olè in Argentina scrive che i due erano già stati richiamati in precedenza per aver essere arrivati in ritardo a degli allenamenti. Il party in barca sarebbe stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La sospensione a tempo indeterminato per “indisciplina e comportamento inappropriato” è stata condivisa da Vaccari e società. Pellegrino e Tarzia si sono scusati, hanno anche pubblicato dei messaggi sui loro profili social. Vedremo se l’Independiente li perdonerà e li reintegrerà in gruppo. Tra l’altro, la squadra viene da 2 vittorie di fila e un totale di 10 risultati utili consecutivi. Questa vicenda rischia di rovinare un po’ il clima interno.