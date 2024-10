Milan, col Napoli si cambia ancora: Fonseca mischia le carte

Con il rinvio di Bologna-Milan, Paulo Fonseca dovrà mandare in campo una formazione diversa da quella che aveva pensato

Sarà un Milan diverso, rispetto a quello che ha battuto il Club Brugge. Paulo Fonseca, inevitabilmente, sarà costretto a cambiare formazione per la delicata sfida contro il Napoli, in programma il prossimo martedì.

E’ notizia di poche ore fa, d’altronde, che il match del Dall’Ara non si disputerà. Una decisione presa dalla Lega di Serie A, dopo l’ordinanza del Sindaco del Comune di Bologna. Senza il match, valevole per la nona giornata del massimo campionato, che verosimilmente andrà in scena in primavera inoltrata, Paulo Fonseca sarà costretto a cambiare il suo Milan. Sì perché sia Theo Hernandez che Tiijani Reijnders dovranno scontare la propria squalifica contro gli azzurri di Antonio Conte.

Il Milan sarà, dunque, in emergenza per la sfida di San Siro. I rossoneri però si augurano di recuperare sia Tammy Abraham che Luka Jovic. Di certo c’è il rientro in gruppo di Davide Calabria, che è pronto ad una staffetta con Emerson Royal.

Milan, Fonseca in emergenza: ecco le sue scelte

Come detto, dunque, sul lato destro della difesa ci sarà ancora Emerson Royal. Sulla sinistra, invece, senza Theo Hernandez, Fonseca è costretto ad affidarsi ancora a Filippo Terracciano.

Il reparto arretrato, davanti a Mike Maignan, verrà dunque completato da Matteo Gabbia e Fikayo Tomori, che appaiono nettamente favoriti a giocare. Ancora panchina dunque per Pavlovic e Thiaw. Per quanto riguarda il centrocampo, invece, non si tocca Youssouf Fofana. Al suo fianco è possibile l’impiego di Ruben Loftus-Cheek, in vantaggio su Yunus Musah. Sia l’inglese che l’americano sono ritenuti non adatti al modo di giocare del tecnico portoghese, ma senza Reijnders non ci sono alternative.

C’è abbondanza invece in attacco, dove il grande dubbio è legato a Rafa Leao. Il portoghese al centro delle discussioni in questi ultimi giorni rischia di sedersi in panchina, facendo spazio a Noah Okafor. Lo svizzero, ex Salisburgo, d’altronde, ha dimostrato di stare bene e di meritare una maglia da titolare, come, Samu Chukwueze, che si candida a giocare dal primo minuto sulla destra. Nessun dubbio, chiaramente, per Alvaro Morata e Christian Pulisic, che giocheranno rispettivamente punta e trequartista, nella formazione, con la quale l’ex Lille proverà ad avere la meglio del Napoli di Antonio Conte.