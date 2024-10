“Sole a Bologna”: ancora caos dopo il rinvio, ecco il #MeteoRossonero

Bologna-Milan fa ancora discutere. Il rinvio della partita non è chiaramente andato giù ai tifosi del Diavolo, oltre che al club stesso

Siamo certi che tantissimi tifosi del Milan stamani, anche un po’ per curiosità, hanno voluto dare un’occhiata al meteo di Bologna per capire quale sia la situazione climatica della città che avrebbe dovuto ospitare la partita dei rossoneri contro gli uomini di Vincenzo Italiano.

E’ stato fatto anche da noi e come i tutti abbiamo potuto constatare che fortunatamente nel capoluogo dell’Emilia-Romagna non sta piovendo. Il cielo è attualmente coperto, ma niente pericolo di precipitazioni. Ovviamente, sappiamo benissimo, che la partita non è stata disputata per motivi climatici, tanto che tutte le altre attività si sta svolgendo regolarmente, ma sono state ben altre le motivazioni, soprattutto (se non esclusivamente) di natura politica.

Alla fine a vincere è stata l’ipocrisia e il sindaco di Bologna, che ha deciso di non mettere a disposizione il Dall’Ara. Il club rossoblu, poi, non ha voluto in alcun modo giocare altrove e nemmeno a porte chiuse. La Lega così ha deciso di rimandare la sfida, creando un precedente davvero importante e pericoloso. A perdere è stato chiaramente il calcio, oltre che il Milan che adesso non sa quando recupererà la partita. Il calendario è sempre più intasato, considerando che il Diavolo dovrà spostare un’altra gara per via della Supercoppa Italiana.

Bologna-Milan nel caos: l’ironia del Milan Twitter

Va detto, però, che la vicenda legata al rinvio di Bologna-Milan, ha riunito tutto il popolo rossonero. Era da tempo, infatti, che i tifosi del Diavolo non la pensavano alla stessa maniera su qualcosa.

Basta farsi un giro sui social per capire che stavolta i fan del Milan sono uniti più che mai. Un unione che ha portato a far andare in tendenza su X un hashtag davvero divertente, #MeteoRossonero, dove si postano foto da Bologna, più o meno vere. C’è, infatti, chi fa solo dell’ironia e chi documenta davvero la situazione attuale del capoluogo dell’Emilia-Romagna.

È possibile avere un aggiornamento dagli inviati sul campo? #MeteoRossonero

— James Cold (@milanistapelato) October 26, 2024

Se vi trovate a Bologna e non sapete cosa fare in questa giornata autunnale vi consiglio una di queste attività#MeteoRossonero pic.twitter.com/bY9yW2hIca — James Cold (@milanistapelato) October 26, 2024

Live da Bologna… la gente è in giro in maniche corte… sembra luglio… #MeteoRossonero pic.twitter.com/chbyjLZPBK — oak (@accountnumero37) October 26, 2024

Tempesta assurda su bofogna oggi, giusto il rinvio di bofogna-Milan mancherebbe altro#MeteoRossonero pic.twitter.com/zTNuZZn0aK — Matteo Gabbia (@farted94) October 26, 2024