Ufficiale Ibrahim Ba, colpo di scena per l’ex rossonero

L’ex rossonero Ibrahim Ba mette a segno un grande risultato: ecco cosa farà da qui in poi

La passione per il calcio, specie per coloro i quali hanno vissuto quest’ambiente per decenni, non può essere messa da parte così facilmente. Per questo, è molto logico da parte di ex calciatori provare a diventare allenatori. È a tutti gli effetti un modo per chiudere ottimamente il cerchio.

Un ex Milan come Ibrahim Ba ha messo a referto un risultato importante poche ore fa, a più di dieci anni di distanza dal ritiro dal calcio giocato: proprio con addosso la maglia rossonera, nella stagione 2007/2008, pur non giocando quasi mai, abbandonò il calcio dopo una carriera tutto sommato positiva, trascorsa tra Italia, Turchia, Inghilterra e Svezia.

Un grande giramondo Ba che oggi, tornato nel nostro paese, ha raggiunto un risultato degno di nota. È diventato ufficialmente un allenatore UEFA Pro assieme ad altri ex calciatori.

Milan, Ibrahim Ba diventa allenatore assieme ad altre conoscenze della Serie A

Proprio così: Ibrahim Ba, assieme ad altri ex calciatori, ha conseguito il tesserino UEFA Pro per esercitare la professione di allenatore, in Italia e in Europa. Si tratta di un risultato conseguito dal natio di Dakar dopo un anno molto intenso: lui e i suoi compagni di corso hanno infatti studiato sia a Coverciano, sede della Federcalcio italiana, che sul campo. Non sono mancati tour formativi in giro per l’Europa a seguito allenatori come De Zerbi, Ancelotti e Allegri dove hanno appreso diversi concetti calcistici fondamentali.

Poche ore fa gli esami e a spiccare col massimo dei voti – 110 e lode – sono stati l’attuale allenatore della Juventus U 17 – nonché docente di psicologia – Matteo Cioffi e il collaboratore tecnico di Gilardino al Genoa, Tonda Mateo Eckert.

Ma la soddisfazione non si limita all’ex rossonero e ad altri protagonisti delle panchine attuali, ma anche ad altri nomi che hanno segnato gli ultimi decenni in Serie A: da Cristian Ledesma, ex Lecce e soprattutto capitano della Lazio, a Ignazio Abate, ex Milan e attuale allenatore della Ternana, passando per Marco Parolo, ex Lazio, e Daniele Gastaldello, ex difensore della Sampdoria nonché ex titolare della panchina a Brescia.

Da segnalare poi le ottime prove di altri ex calciatori come Matteo Paro, Guglielmo Stendardo, Giampiero Pinzi e Vincent Cavin, ex collaboratore dell’attuale ct della Svizzera.