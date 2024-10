Ufficiale, salta Real Madrid-Milan: la partita perde un grande protagonista

Ancelotti deve rinunciare a un altro calciatore importante nel match di Champions contro i rossoneri: adesso c’è l’annuncio.

Dopo due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, il Milan ha battuto il Club Brugge e ha ottenuto la sua prima vittoria in questa edizione della Champions League. Ma il calendario della competizione prevede un’altra sfida difficilissima: martedì 5 novembre c’è il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

La squadra di Paulo Fonseca dovrà sfoderare una grande prestazione per lasciare la Spagna con un risultato positivo. Di fronte ha i campioni in carica, non impenetrabili difensivamente, ma con un potenziale offensivo di altissimo livello. Oltre ad essere particolarmente attenti dietro, i rossoneri dovranno anche essere molto concreti in attacco. Servirà sostanzialmente una “partita perfetta”. Non perdere contro i blancos darebbe una buona iniezione di fiducia a tutto il gruppo.

Ancelotti perde un altro giocatore per Real Madrid-Milan

Nell’ultima giornata di Champions League il Real Madrid ha sconfitto 5-2 il Borussia Dortmund dopo essersi trovato sotto di due gol dopo 34 minuti. Dal 60′ è iniziata la rimonta e al 62′ il risultato era già di 2-2. All’83’ la rete del sorpasso firmata Vinicius Jr e poi il divario è diventato più pesante per i tedeschi. Alla gioia per la vittoria ottenuta si è unita anche un po’ di amarezza per degli infortuni, dato che Carlo Ancelotti si è ritrovato con due giocatori importanti KO.

Thibaut Courtois ha accusato un problema muscolare all’adduttore sinistro, si è parlato di circa 2-3 settimane di stop. Difficile un recupero lampo, intanto lascerà la sua porta ad Andriy Lunin nelle prossime partite contro Barcellona e Valencia. Il portiere belga aveva già avuto lo stesso tipo di infortunio a inizio ottobre, quindi in casa Real Madrid ci sarà cautela. Non bisogna rischiare di peggiorare la situazione forzando il rientro.

L’altro giocatore che si è infortunato contro il Borussia Dortmund è Rodrygo Goes, gli esami strumentali di giovedì hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Il brasiliano dovrebbe rimanere fuori per circa 3 settimane, la sua assenza contro il Milan è sicura al 100%. La sua assenza priva Ancelotti di una importante alternativa in un reparto offensivo in cui manca anche Brahim Diaz, che a sua volta non ci sarà contro i rossoneri.

In caso di 4-3-1-2, vedremmo Jude Bellingham alle spalle della coppia Vinicius-Mbappé. Se Ancelotti dovesse preferire il 4-3-3, allora ci potrebbe essere Alejandro Valverde (o Arda Guler) a destra nella posizione che occuperebbe Rodrygo.