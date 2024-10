Bomba Daniel Maldini-Milan, annuncio in diretta

Arrivano le parole che chiariscono il futuro di Daniel Maldini una volta per tutte: non ci sono più dubbi

La stagione di Daniel Maldini sta procedendo molto bene con i numeri che sono sempre più dalla sua parte. A Monza, ha trovato finalmente quella continuità di cui aveva bisogno per diventare un calciatore importante: anche il commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti si è unito al coro di coloro i quali stravedono per il secondogenito di Paolo.

Ma un’incognita sul suo futuro c’è sempre e si chiama ovviamente Milan. Il ragazzo e il club rossonero si sono lasciato senza troppi ringraziamenti e ancora oggi il rammarico di non avergli dato una seconda opportunità è tema di dibattito tra i tifosi del Diavolo.

Oggi a Monza si trova benissimo ma sa che in futuro, qualora dovesse continuare a giocare bene, avrà molte offerte su cui riflettere.

Futuro Daniel Maldini, arrivano le dichiarazioni di Galliani

Il Monza ha finalmente ripreso a correre dopo un inizio campionato abbastanza deludente: le tre reti a Verona serviranno ad Alessandro Nesta per proseguire su questa strada e centrare l’obiettivo salvezza. Obiettivo che difficilmente arriverà senza l’ausilio del talento di Daniel Maldini, un calciatore ormai considerato imprescindibile nello schema iniziale dell’ex Reggiana.

A tal proposito, si è espresso poche ore fa l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. Poco prima di entrare nella sede della Lega Serie A, ha parlato ai giornalisti proprio del futuro di Maldini. A detta sua non ci sono dubbi: il Monza non ha ricevuto offerte per Maldini dall’Inter, club secondo molte voci interessato al classe 2001.

“Se con Marotta abbiamo già parlato di Maldini? Non ho mai parlato di Maldini con nessuno”, ha detto Galliani chiudendo definitivamente le porte a un eventuale trattative. “Con Daniel ci parlo tutti i giorni, anche perché deve recuperare alla spalla ma dovrebbe farcela per domenica. Maldini all’Inter fa un effetto un po’ strano? Non ho mai sentito nessuno. L’Inter mai ci ha fatto una richiesta, nessuno ha mai parlato. Comunque – conclude Galliani – io sono milanista, quindi lasciatemi stare“.

Galliani insomma fa capire, da una parte l’importanza nel progetto dell’ex Spezia e Empoli, e dall’altra mette a tacere alcune voci di mercato che sono sorte durante la pausa delle nazionali, poco prima che Daniel esordisse contro Israele a Udine sotto gli occhi di papà Paolo.