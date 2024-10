Diritti tv Serie A, DAZN esulta: sta succedendo in queste ore

Dazn, colpo di scena clamoroso: riguarda i diritti Tv, è una vera e propria rivoluzione. Sta accadendo in queste ore

Dazn è sempre più croce e delizia per gli appassionati di calcio italiani. La piattaforma streaming ormai già da diversi anni detiene i diritti in escusiva del campionato di Serie A. E con la Lega Calcio avrà un accordo fino a tutto il 2029, per un altro quinquennio quindi, dopo aver vinto la “battaglia” proprio per l’assegnazione degli stessi.

Nel corso degli anni il servizio è migliorato nettamente, pur con qualche disservizio dovuto alla connessione. Sono lontanissimi i tempi in cui la piattaforma andava a tratti, con caricamenti infiniti e ritardi stellari scatenando l’ira dei clienti letteralmente inviperiti. Oggi Dazn è decisamente più stabile ed i consumatori sono furenti per i continui aumenti della piattaforma, con un prezzo arrivato a cifre davvero elevate, anche in relazione al servizio offerto.

L’ultima bufera che ha coinvolto Dazn è invece riferita al piracy shield, lo strumento per “disinnescare” il cosiddetto “pezzotto”, togliendo il segnale alla partita. Ebbene, questa piattaforma ha oscurato anche siti legali, tra cui Google Drive, per un vero e proprio caos di proporzioni gigantesche.

Dazn, accadrà per la prima volta in una gara di calcio: clamoroso

Se Dazn, quindi, finisce spesso nella bufera per situazioni negative, stavolta l’iniziativa è davvero storica ed ha mandato in visibilio tutti i tifosi. Per la rpima volta dal 1996, infatti, si potrà guardare una partita in chiaro del campionato di Serie A. E sarà Milan-Napoli in programma martedì sera nel turno infrasettimanale a dare il via a questa iniziativa denominata “Try and buy” che vedrà solo cinque gare da poter trasmettere in tutta la stagione.

“Una svolta storica trasmettere in chiaro dopo quasi 30 anni un big match – ha commentato l’iniziativa Stefano Azzi, CEO di Dazn – lo è ulteriormente se consideriamo come senza abbonamento si potrà guardare un evento in diretta esclusiva streaming. Un’opportunità straordinaria voluta fortemente che ci darà l’occasione di portare ad un numero di tifosi più grande le emozioni del grande calcio italiano” ha poi aggiunto.

Per accedere all’evento basterà inserire l’indirizzo mail registrandosi sul sito di Dazn e selezionare la gara scelta, quindi nella fattispecie Milan-Napoli. Da Smart tv, invece, basterà aprire l’app sulla tv cliccare sulla dicitura “Guarda gratis” ed inquadrare con lo smartphone il QR Code per poi vedere la gara.

L’offerta è però limitata: potranno guardare la partita gratuitamente solo circa 2 milioni di utenti che si registreranno per primi sulla piattaforma.