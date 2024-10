Scoppia l’allarme Sinner, il messaggio sui social scatena la bufera

Altro colpo di scena nella carriera di Jannik Sinner, il messaggio sui social toglie ogni dubbio: cosa sta succedendo al numero uno al mondo

Problemi in paradiso? In questo momento è lecito chiederselo. In un periodo di grande felicità per Jannik Sinner, soprattutto sul versante sportivo, con un primo posto nel ranking ATP ormai blindato e ottime possibilità di rimpinguare il proprio bottino in questo fantastico 2024 tra Parigi-Bercy e soprattutto le Finals di Torino, arriva un messaggio sui social spiazzante. Parole lapidarie che scatenano una vera e propria bufera tra tutti i suoi fan.

D’altronde, mai come in questo momento il tennista azzurro resta al centro dell’attenzione mediatica, considerando che sta comunque vivendo questo finale di stagione con l’ansia per la possibile squalifica da dover affrontare dopo il ricorso della Wada per il caso Clostebol.

Più che la diatriba per quello che accadrà al tennista di Sesto Pusteria, a far discutere in queste ore è stato un altro aspetto della vita del nostro numero uno. Sono bastate infatti poche parole apparse sui social per dar vita a nuovi pettegolezzi riguardanti una vicenda che negli scorsi mesi era stata sulla bocca di tutti e che ultimamente era passata in secondo piano, superata nell’attenzione dei tifosi appunto dalla spinosa questione riguardante la presunta squalifica.

Sinner, crisi con Kalinskaya? Il messaggio sui social preoccupa i tifosi

Per un periodo, ben prima che il caso Clostebol venisse a galla, Sinner era stato al centro dell’attenzione, oltre che per gli entusiasmanti risultati sportivi, anche per la love story con Anna Kalinskaya, tennista russa al momento al numero 12 del ranking WTA.

Della loro relazione negli ultimi tempi si è parlato molto poco, anche perché entrambi hanno deciso di viverla il più possibile lontano dai riflettori. Eppure, sono bastate in queste ore poche semplici parole pubblicate sui social network per tornare ad accendere la discussione, e a far presagire una possibile rottura all’interno della coppia più bella del mondo del tennis.

Ad accendere la miccia, suo malgrado è stata la stessa Anna. Tra le storie di Instagram si è infatti lasciata sfuggire questo messaggio: “In questo momento non sono nel giusto mood per cose romantiche“. Parole che, a quanto sembra, sono riferite a un presunto mal d’autunno, una malinconia che ha attanagliato il suo cuore per la fine dell’estate, stagione che evidentemente ama.

Eppure, c’è chi ha interpretato questo messaggio come un chiaro segnale di una crisi con Sinner. Gli indizi al riguardo sono però obiettivamente troppo pochi per poterne essere certi. Anche per questo motivo, tra i fan si è accesa la discussione, e solo i due diretti interessati potranno eventualmente confermare o smentire ogni teoria avanzata dai propri affezionatissimi tifosi.